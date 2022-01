Oberösterreicher übergoss Auto mit Benzin und zündete es an

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch in Lambach (Bezirk Wels-Land) ein Auto mit Benzin übergossen und angezündet.

Zuvor hatte er die Tat einem Bekannten angekündigt. Die Fahrzeugbesitzerin und ihr Freund versuchten noch, das Feuer selbst zu löschen, konnten aber einen Totalschaden nicht verhindern. Das Motiv des Täters war laut Polizei vorerst völlig unklar, allerdings dürfte Alkohol eine Rolle gespielt haben.

Der 26-Jährige hatte vorher einen Freund via SMS informiert, dass er ein Auto anzünden werde. Dieser nahm das zunächst nicht so ernst, machte sich schließlich aber doch auf die Suche nach dem Absender. Er beobachtete, wie dieser den Wagen mit Benzin aus einem Kanister übergoss, in Brand steckte und flüchtete, konnte aber nicht mehr eingreifen.

Der Freund der Autobesitzerin rannte herbei und entfernte den Kanister vom Autodach, dabei erlitt er leichte Verbrennungen. Die Frau versuchte, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen, Erfolg hatte aber erst die Feuerwehr.

Das Auto wurde komplett zerstört. Ob sich Täter und Opfer kannten, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Licht in die Frage des Motivs soll die Einvernahme des Beschuldigten bringen.