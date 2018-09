Oberösterreicherin wird Miss Austria

Seit gestern Abend gibt es eine neue Miss Austria 2018 und sie kommt aus Oberösterreich! Daniela Zivkov, die 1,72 cm große Schönheit, überzeugte die hochkarätige, vierzehnköpfige Expertenjury rund um Topmodel Lechner, Star-Designer La Hong, die Branchenexperten Adi Weiss und Michael Lameraner, Miss Austria 2017 Celine Schrenk und Bettina Assinger, um nur einige zu nennen, in ihrem Heimatbundesland. Bei einer fulminanten Show, im bis auf den letzten Platz besetzten Design Center Linz, siegte Daniela souverän in drei durchchoreografierten Durchgängen und setzte sich in einem Herzschlagfinale gegen die Zweitplatzierte Vize Miss Styria Sarah Posch, die den Titel Miss „FRIENDSHIP“ gewann,und die Drittplatzierte, Vize-Miss Vorarlberg Izabela Ion, die jetzt den Titel Miss „COMMITMENT“ trägt, durch.