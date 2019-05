Oberösterreichische Meilensteine

Das oö. Fußball-Jahrhundert im Zeitraffer: Von der Gründung des Verbands 1919 über zwei Meistertitel und vier Cupsiege, von Olympia-Silber über das erste Länderspiel in Linz bis hin zur Vizemeisterschaft des LASK 2019.

1919: Am 17. Oktober des Jahres wird der Fußball-Verband für Oberösterreich und Salzburg aus der Taufe gehoben, zwei Jahre später spaltet sich Salzburg ab.

1926: Der Fußball wird ein Politikum, was letztlich sogar zur Abspaltung des Verbandes für Arbeiterfußball-Vereine (VAFÖ – unter anderem Vorwärts und Amateure Steyr, Sparta, Admira und Rapid Linz) vom ÖFB führt und bis 1936 andauert.

1931: Der LASK gewinnt als einzige Mannschaft unseres Bundeslandes die von 1929 bis 1937 ausgetragene Amateur-Staatsmeisterschaft.

1936: Mit Franz Fuchsberger, Karl Wahlmüller (beide SV Urfahr), Josef Kitzmüller (Admira) und Leo Schaffelhofer (LASK) stehen vier Oberösterreicher in der Amateur-Nationalmannschaft, die in Berlin Olympia-Silber erobert. Fuchsberger darf später im Jahr beim 3:5 in Budapest gegen Ungarn als erster Spieler eines Klubs aus den Bundesländern im Profi-Nationalteam mitwirken.

1949: Als erster oö. Klub erreicht Vorwärts Steyr das Finale des ÖFB-Cups, verliert dieses aber 2:5 gegen die Austria.

1962: 33.000 Zuschauer strömen zum Match LASK gegen Wr. Sportclub (3:3), die bis heute größte Fußball-Kulisse im Land.

1965: Der LASK krönt sich als erster Klub aus den Bundesländern zum österreichischen Fußball-Meister und triumphiert auch noch im damals in zwei Spielen ausgetragenen Cup-Finale gegen Wr. Neustadt (1:0 und 1:1).

1968: Im 1952 eröffneten Linzer Stadion geht das erste Länderspiel außerhalb von Wien über die Bühne, vor 32.000 Zuschauern trennen sich Österreich und Rumänien 1:1.

1972: Der Waldzeller Ferdinand Marschall leitet das EM-Finale Deutschland gegen UdSSR (3:0), sechs Jahre später ist der Linzer Erich Linemayr beim WM-Finale Argentinien gegen die Niederlande (3:1 n.V.) als Linienrichter im Einsatz.

1974: Der SK Vöest holt ebenfalls den Fußball-Meistertitel nach Oberösterreich. 1975 und 1980 beenden die „Werkssportler“ die Bundesliga auf Rang zwei.

1990: Die Frauen von Union Kleinmünchen erobern den ersten von acht Meistertiteln.

1998: Die SV Ried krönt sich mit einem 3:1 gegen Sturm Graz erstmals zum österreichischen Cupsieger, neun Jahre später (2007) wird sie Vizemeister (hinter Salzburg).

2011: Durch ein 2:0 gegen Austria Lustenau wiederholt die SV Ried ihren Cup-Erfolg und holt als erster oberösterreichischer Klub diesen Titel ein zweites Mal.

2013: Die größte Sensation in der Geschichte des ÖFB-Cups gelingt Pasching, das als (bis heute) einziger Drittligist triumphiert — im Finale mit 1:0 gegen die Austria.

2019: Der LASK wird wie 1962 österreichischer Vizemeister.