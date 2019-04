Oberösterreichs Arbeitsmarkt startete positiv in den Frühling

Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Oberösterreich setzt sich fort. Auch das Beschäftigungswachstum ist unvermindert hoch und die durchschnittliche Dauer der Erwerbslosigkeit verkürzt sich spürbar.

Das sind die Eckpunkte der Arbeitsmarktstatistik des AMS (Arbeitsmarktservice) für März. Demzufolge hatten 671.000 Menschen im Land ob der Enns einen Job, ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber März 2018 (657.000). Die Arbeitslosenquote ging indessen um 0,5 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent zurück. Damit liegt Oberösterreich im Bundesländervergleich auf dem dritten Platz hinter Tirol und Salzburg. In Summe waren 33.809 Menschen in Oberösterreich im März ohne Job (minus 7,4 Prozent im Jahresvergleich).

Dem gegenüber stehen 22.628 offene Stellen und 1390 sofort verfügbare offene Lehrstellen. Diese Werte legten im Jahresvergleich um zehn beziehungsweise 36,1 Prozent zu und sind laut AMS-Landesdirektor Gerhard Straßer ein Indiz für die gute Konjunktur im Land ob der Enns.

In Österreich wiederum waren per Ende März 368.979 Menschen ohne Beschäftigung. Das waren um rund 29.500 Betroffene (7,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote nach heimischer Berechnung sank um 0,6 Punkte auf 7,4 Prozent. In der Eurozone verharrte die saisonbereinigte Arbeitslosenrate im Februar auf dem niedrigsten Wert seit 2008, nämlich 7,8 Prozent. In der gesamten EU lag die Arbeitslosigkeit unverändert bei 6,5 Prozent.