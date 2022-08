Oberösterreichs Florianis räumten beim Bundesbewerb groß ab

347 Feuerwehr-Gruppen mit mehr als 3000 Mitgliedern aus Österreich, Bayern und Südtirol gingen am Wochenende in St. Pölten beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb und beim 1. Bundes-Fire-Cup an den Start. Dabei waren einmal mehr die Oberösterreicher nicht zu schlagen: Im Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze siegte Hinterschiffl 1 (Bez. Rohrbach) vor St. Nikolai im Sausal (Steiermark) und Weeg 2 (Bez. Grieskirchen). In der Wertung „Bronze mit Alterspunkten“ freute sich die Mannschaft Redleiten 1 (Bezirk Vöcklabruck) über den Sieg.

Auch Damen siegreich

Die Damengruppen aus Julbach (Bez. Rohrbach) und Unterstetten 2 (Bez. Grieskirchen) hatten ebenso die Nasen vorne.

Den Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber gewann Rutzenmoos 3 (Bez. Vöcklabruck) vor Weeg 2 und Waldneukirchen 1 (Bez. Steyr-Land). Die Wertung „Silber mit Alterspunkten“ entschied Schweinsegg-Zehetner (Bez. Steyr-Land) vor Weeg 1 und Redleiten 1 für sich.

Der Sieger vom 1. Bundes- Fire-Cup war die Bewerbsgruppe Hinterschiffl 1 vor St. Martin/Mühlkreis (Bez. Rohrbach) und Zillingtal (Burgenland). Bei den Damen gewann Julbach 1.

Begeistert vom Abschneiden der oö. Feuerwehren zeigte sich LH Thomas Stelzer: „Ich gratuliere zu den Top-Leistungen. Sie sind das Ergebnis von Engagement, gelebtem Kameradschaftsgeist und natürlich des ausgezeichneten Ausbildungsstandards unserer Feuerwehren.“

Die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger, die vor Ort in St. Pölten mitfieberte, ergänze: „Dieses Ergebnis bestätigt, was wir in Oberösterreich alle wissen: Wir haben die besten Feuerwehrmänner und -frauen. Danke für euren ehrenamtlichen Einsatz an 365 Tagen im Jahr!“