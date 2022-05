Oberösterreichs Unternehmen bei Energiewende ganz vorne mit dabei

„Hochamt der Transformation“ fand am Donnerstag in Linz statt

Im Palais Kaufmännischer Verein in Linz drehte sich am Donnerstag bei der Mission Innovation Austria (MIA) Konferenz alles rund um die Themen Energiewende, Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Stadt.

Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner sprach in seinen Begrüßungsworten von der Konferenz als „Hochamt der Transformation“. Die Transformation sei Aufgabe und Herausforderung aber auch große Chance für Unternehmen, so der Landesrat.

Er betonte abermals, dass es für einen Wandel kürzerer Verfahrensdauern bedarf. Kürzere Verfahren seien „der größte Hebel, um bei der Energiewende Tempo aufzunehmen. Das beste Verfahren ist kein Verfahren“, so Achleitner.

Die günstigste Energie sei aber immer noch die nicht verbrauchte. Dass Oberösterreichs Unternehmen im Bereich Energiewende ganz vorne mit dabei sind, zeigte sich unter anderem bei der Verleihung der Mission Austria Innovation Awards, bei denen zwei von vier Preisträgern aus Oberösterreich kommen.

Einer der Awards ging an ecop mit Sitz in Neuhofen an der Krems. Das Unternehmen wurde für seine Rotationswärmepumpe in der Kategorie „Tech Solution“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Local Hero“ konnten Starlinger viscotec, PET-MAN, Greiner Packaging und die Schulmilchbauern OÖ mit einem Pilotprojekt eines rPET Bechers für Schulmilch punkten.

„Die Preisverleihung hat gezeigt, dass gerade Oberösterreich die Technologie und das Know-how hat, um die Transformation des Energiesystems zu gestalten“, so Achleitner.