Achtung: Leitern größte Gefahr beim Obstpflücken

LINZ — Stürze und Abstürze sind unter den Top-3- Unfallursachen am Arbeitsplatz in Oberösterreich. Im Vorjahr zählte die AUVA laut Statistik in diesem Zusammenhang 3244 Unfälle. Doch auch in der Freizeit passieren oft Stürze — jetzt im Sommer lauern speziell bei der Obsternte Gefahren, wie die teils schweren Unfälle beim Kirschenpflücken in den vergangenen Wochen zeigten. Obwohl die meisten Kirschen bereits abgeerntet sind, ist die Baumobst-Saison noch lange nicht vorbei — die Marillen sind schon reif und in den kommenden Wochen steigt auch wieder die Gefahr beim Zwetschkenpflücken und in der Folge auch bei der Nussernte. Da dabei meist Leitern verwendet werden, pochen die AUVA-Experten auf einige Grundregeln.

Je nach Tätigkeit (Umfang der Arbeit, Höhe, Dauer) kann eine Anlegeleiter, Stehleiter oder Mehrzweckleiter sinnvoll sein. Gerüste oder Treppentürme sind Leitern grundsätzlich vorzuziehen.

Leitern auf eine feste, ebene Standfläche stellen: Standfußverbreiterungen oder die Fixierung durch Bandschlingen verbessern die Kippsicherheit.

Leitern sind in einem Anstellwinkel von rund 70° aufzustellen.

Von der Leiter aus sollten nur Arbeiten, die in Griffnähe sind, gemacht werden – zum Weiterarbeiten nicht seitlich hinauslehnen, sondern die Leiter nachrücken.

Sichtprüfung durchführen und defekte Leitern ausscheiden.

Verkehrswege und Öffnungsbereiche beachten und absichern.