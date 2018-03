Lohndifferenz wird in Österreich geringer

Österreich konnte im Vergleich zu den anderen 28 EU-Staaten die Lohnschere von 2015 auf 2016 am meisten senken: Laut den Eurostat-Daten vom Mittwoch verringerte sich die Differenz von 21,7 auf 20,1 Prozent. Damit ist man zwar Erster bei der Reduktion, aber immer noch Fünfter wenn es um die Höhe geht. Kurios: Am zweitmeisten konnte Estland von 26,9 auf 25,3 Prozent verringern. Estland ist aber auch jenes Land mit der höchsten Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen. Während die niedrigsten Lohnunterschiede 2016 in Rumänien (5,2) Italien (5,3) und Luxemburg (5,5) zu finden waren, gehörten zu den Spitzenreitern neben Estland auch Tschechien (21,8), Deutschland (21,5), Großbritannien (21,0) und eben Österreich (20,1).

Bessere Bedingungen

Neben der Verdienstthematik sieht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer nach wie vor Aufholbedarf was Familienfreundlichkeit für Frauen im Berufsleben angeht. Im Rahmen eines Forderungspakets werden unter anderem der Ausbau des Betreuungsangebotes und flexible Arbeitszeiten gefordert.