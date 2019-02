ÖAAB/FCG büßte bei AK-Wahl in Vorarlberg “Absolute” ein

Die Arbeiterkammer-Wahl in Vorarlberg hat der ÖAAB/FCG-Fraktion mit AK-Präsident Hubert Hämmerle an der Spitze den Verlust der absoluten Mehrheit beschert. Gemäß dem vorläufigen Endergebnis kam die ÖAAB/FCG-Liste auf 47,3 Prozent Stimmenanteil. In Tirol hielt der seit 2008 amtierende schwarze AK-Präsident Erwin Zangerl trotz leichter Verluste die absolute Mandatsmehrheit.

Zangerls Liste AAB-FCG erzielte 61,4 Prozent der Stimmen (2014: 63,95) und hält nunmehr 45 der 70 Kammerratsmandate (minus zwei). Zugewinne konnten die Herausforderer FSG und FPÖ verbuchen. Die Grünen verloren ein Mandat.

Die “kleinen Listen” schafften allesamt nicht den Einzug. Großer Wermutstropfen war die Wahlbeteiligung, sie sank von 41,4 beim Urnengang 2014 auf jetzt 33,6 Prozent.

Hinter Zangerl auf dem zweiten Platz landete die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), die mit Spitzenkandidat Stephan Bertel 19,7 Prozent der Stimmen erzielten und ein Mandat auf 14 dazugewinnen konnten (2014: 18,5 Prozent). Die FSG bleibt mit zwei Mitgliedern im Vorstand vertreten.

Auf dem dritten Platz kamen die unter der Parteibezeichnung FPÖ angetretenen Freiheitlichen mit 8,7 Prozent und sechs Mandaten (plus 2,9 Prozent). 2014 waren die blauen Arbeitnehmervertreter noch als “Freiheitliche Arbeitnehmer” angetreten. Damals erreichten sie vier Mandate.

Die Grünen erreichten 7,1 Prozent und büßten somit ein Mandat ein (2014: 8,04 Prozent, fünf Mandate). Sie verlieren damit auch ihren Sitz im Vorstand. Dieser wandert zur FPÖ. Die Kleinparteien, “Kommunistische Gewerkschaftsinitiative” (1,1 Prozent), “Soli-Tirol” (0,8 Prozent) und die “Gewerkschaftliche Linke” (1,3 Prozent), schafften allesamt den Einzug nicht.

In Vorarlberg legte die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter deutlich auf 30,2 Prozent (2014: 26,9) zu. Auf dem dritten Platz blieben trotz leichter Verluste die Freiheitlichen Gewerkschafter (FA), die einen Stimmenanteil von 7,9 Prozent (2014: 8,3) erreichten. Ebenfalls nicht ganz das Niveau von 2014 erreichte die grün-nahe Liste “Gemeinsam” mit 6,0 Prozent (2014: 6,7).

Für die migrantisch geprägte “Neue Bewegung für die Zukunft” (NBZ) bedeutete die Abspaltung einer unter der Bezeichnung “Heimat aller Kulturen” kandidierenden Gruppe ein Desaster. Für die NBZ blieb lediglich ein Stimmenanteil von 1,8 Prozent nach 5,5 Prozent 2014. Die “Heimat aller Kulturen” schaffte aus dem Stand 6,1 Prozent, während der “Gewerkschaftliche Linksblock” (GLB) mit 0,8 Prozent abermals den Einzug in die AK-Vollversammlung verpasste.

Nach Angaben der Wahlkommission bedeutete das Ergebnis folgende Mandatsverteilung: ÖAAB/FCG 34 (-3 gegenüber 2014), FSG 22 (+3), FA 5 (-1), “Gemeinsam” 4 (wie 2014), “Heimat aller Kulturen” 4 (2014 nicht kandidiert), NBZ 1 (-3). Das endgültige Wahlergebnisses inklusive der Wahlkarten wurde für Montag angekündigt. Es stand aber schon am Freitag fest, dass die Wahlbeteiligung heuer höher lag als 2014 (35,5 Prozent). Wahlbeteiligt waren 133.885 Personen (2014: 121.064).

Vorarlbergs AK-Präsident Hämmerle hat als einen Grund für die Verluste seiner Fraktion bei der AK-Wahl die Politik der türkis-blauen Bundesregierung angeführt. “Wir haben die Rechnung für die ÖVP-Politik in Wien bekommen”, sagte Hämmerle nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses. Obwohl er gerne die “Absolute” verteidigt hätte, habe er ein gutes Ergebnis erreicht.

“Die politische Lage mit Türkis/Blau ist für einen schwarzen Arbeiterkammer-Präsidenten eine schwierige Situation”, stellte der seit 2006 amtierende Hämmerle fest. Er habe immer eine klare Politik für die Arbeitnehmer gemacht und werde das auch weiterhin tun, kündigte er an.

Den erreichten Stimmenanteil von über 47 Prozent wertete der AK-Präsident als “klaren Auftrag zum Weitermachen”. Dass es mit der absoluten Mehrheit schwer werden würde, sei schon wegen des Antretens einer zusätzlichen Liste klar gewesen, so Hämmerle. Man werde mit allen Fraktionen das Gespräch führen und Gemeinsamkeiten ausloten. “Ich möchte, dass wir eine starke Arbeitnehmervertretung sind”, betonte er.