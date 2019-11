ÖAMTC Oberösterreich ist auf der Suche nach Technikern

Seit Jahresbeginn ist Harald Großauer Direktor des ÖAMTC Oberösterreich. Der 350.000 Mitglieder zählende Mobilitätsclub ist aber auch ein relativ großer Arbeitgeber.

„Aktuell haben wir 470 Mitarbeiter an unseren 18 Stützpunkten. Und wir werden auch im Jahr 2019 wieder Mitarbeiter einstellen“, so Großauer zum VOLKSBLATT.

Industrie saugt die meisten Bewerber ab

Die Mitarbeitersteigerung gehe meist synchron mit der steigenden Rate der Mitgliederzahlen, liegt pro Jahr durchschnittlich bei vier Prozent. Das heißt: Heuer wird der ÖAMTC wieder gut zehn weitere Mitarbeiter einstellen. Aber: „Wie viele andere Unternehmen haben auch wir einen erhöhten Technikerbedarf.“ Das habe mit der guten Konjunktur zu tun aber auch mit der Tatsache, „dass die Industrie viele Techniker vom Markt absaugt“.

Großauer – selbst gelernter Elektrotechniker sowie Wirtschaftswissenschafter – will daher die technische Lehre forcieren. „Gelber Engel, Pannenhilfe, Mobilitätsclub sind die Schlagworte, die man mit uns verbindet. Den ÖAMTC kennen viele als Helferorganisation, aber dass man bei uns auch arbeiten kann, das wissen viele wiederum nicht. Und das will ich ändern“, so Großauer. Für den ÖAMTC sprächen das tolle Betriebsklima, die sinnvolle Tätigkeit sowie die vielen Schulungen, die der „Club“ anbietet. „Unsere Techniker sind immer on top geschult, sie müssen sich ja mit allen Automarken auskennen und das hat doch durchaus seinen Reiz, bei uns zu arbeiten“, sagt Großauer. In Sachen Autoantriebe gibt sich Großauer zurückhaltend. Prinzipiell werde am Markt nicht das greifen, was aus technischer Sicht am sinnvollsten ist, sondern was die Autohersteller produzieren. „Wir sehen, dass die Hybrid-Fahrzeuge stark zulegen werden, was wiederum mit den Flottenvorgaben der EU hinsichtlich der CO2-Emissionen zu tun hat“, so Großauer.

Bei den E-Autos sei der Knackpunkt die schwere Batterie, da werde sich aber technisch in den nächsten Jahren viel tun. Bei Wasserstoff muss man sich natürlich fragen, ob sich diese Technologie durchsetzen wird. „Es stellt sich dort auch die Frage wie sinnvoll es ist, zuerst aus Strom Wasserstoff und dann wieder aus Wasserstoff Strom zu gewinnen, weil es bei der Umwandlung zu Energieverlusten kommt. Generell sind batteriebetriebene Elektromotoren sowie Wasserstoffmotoren bei der Energiedichte schlechter als Benziner und Diesel“, sagt er. Die Frage sei nicht, was technisch am meisten Sinn ergibt, sondern welches Antriebskonzept die meisten Vor- und wenigsten Nachteile hat. „Experten haben im Rahmen einer Studie festgestellt, dass ein Dieselfahrzeug, das mit synthetischen Kraftstoffen betrieben wird, am umweltfreundlichsten ist.“