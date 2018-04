Oedt verzichtet auf Aufstieg und sägte Coach Mayrleb ab

Ein Tag, mehrere Knalleffekte bei OÖ-Liga-Spitzenreiter Askö Oedt: Zwei Tage nach dem 3:1-Sieg im Landescup-Viertelfinale über Mondsee trennte sich der Verein völlig überraschend von Trainer Christian Mayrleb. Man werde „den bis Sommer laufenden Vertrag nicht verlängern und die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden“, ließ der Verein via Aussendung wissen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, wie das VOLKSBLATT erfuhr, soll aber Stefan Rapp, aktuell Coach von Erstligist Kapfenberg, ein heißer Kandidat sein. Bis auf Weiteres leiten Co-Trainer Horst Nowotny und Kapitän Radovan Vujanovic das Training in Oedt.

Das war aber längst noch nicht alles: Wie das VOLKSBLATT auf Nachfrage erfuhr, wird Oedt nämlich heuer auf den Aufstieg in die Regionalliga Mitte verzichten. „Das stimmt“, bestätigte Manager Stefan Reiter. Das habe viele Gründe, allen voran die fehlende Infrastruktur. „Wir dürfen keine Tribüne, kein Flutlicht errichten“, so Reiter. Dabei wäre Klubboss Franz Grad alleine für die Kosten aufgekommen.

Ein Ausweichen, etwa nach Stadl-Paura, wie gerüchteweise zu hören war, sei „überhaupt nie ein Thema gewesen“, versicherte Reiter. Ihm ist auch die sogenannte Stammspielerregelung ein Dorn im Auge: „Die macht es uns sehr schwer, eine schlagkräftige Mannschaft für die Regionalliga aufzubauen.“

Oedt will weiter in der OÖ Liga am Ball bleiben. Das sollten die Bestimmungen (siehe Spalte rechts) auch hergeben, ein Zwangsabstieg kein Thema werden. Das letzte Wort ist in der Causa aber wohl noch nicht gesprochen.

t.h./r.k.

So läuft es bei Verzicht

„Wir warten auf den Stichtag“, sagte mit Raphael Oberndorfinger einer der beiden Direktoren des Oberösterreichischen Fußball-Verbands zur Causa Oedt.

* Bis 1. Juni muss ein Verein den Verzicht auf den möglichen Aufstieg schriftlich bekannt geben, dann erfolgt im Fall der Fälle die Rückversetzung in die Landesliga.

* Bis 10. Juni muss es der tatsächliche Meister melden, wenn er nicht aufsteigen kann, weil er die (ohnehin sehr geringen) Auflagen für die Regionalliga nicht erfüllt. In diesem Fall entginge er auch einer Strafversetzung.