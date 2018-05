ÖFB-Team beginnt gegen Russland mit Zulj, Schaub und Lainer

Das österreichische Fußball-Nationalteam beginnt im Länderspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/live ORF eins) mit einigen Überraschungen. Der angeschlagene Topstar David Alaba spielt wie erwartet nicht von Anfang an. Dafür steht Peter Zulj von Sturm Graz, Spieler des Jahres in der heimischen Bundesliga, erstmals in seiner Karriere in der ÖFB-Startformation.

In dieser sind mit Salzburgs Stefan Lainer und dem von Rapid zum 1. FC Köln wechselnden Louis Schaub zwei weitere Akteure zu finden, die in der vergangenen Saison in Österreich gespielt haben. Die taktische Formation ist vorerst offen. Teamchef Franco Foda bot mit Aleksandar Dragovic, Sebastian Prödl und Martin Hinteregger zwar drei gelernte Innenverteidiger auf, könnte mit Lainer aber auch auf eine Viererkette umstellen. Das Tor hütet Heinz Lindner.