ÖFB-Team bisher noch ohne Sieg gegen Brasilien

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat noch nie gegen Brasilien gewonnen. Die Bilanz steht vor dem zehnten Duell am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) im Ernst-Happel-Stadion in Wien bei drei Remis und sechs Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 5:14. Die drei Unentschieden holte das ÖFB-Team allesamt in Freundschaftsspielen in den 1970er Jahren.

Den bisher letzten Vergleich mit dem Rekordweltmeister gab es im November 2014 ebenfalls in Wien. Damals unterlagen die Österreicher nach einem späten Weitschuss-Treffer von Roberto Firmino (83.) mit 1:2. Aleksandar Dragovic hatte zuvor per Elfmeter für Österreich ausgeglichen (75.). ÖFB-Tore gegen Brasilien gelangen sonst bisher nur Rudolf Sabetzer (1956/2 Treffer), Kurt Jara (1971) und Willi Kreuz (1973).

Fünf Spieler aus dem aktuellen ÖFB-Kader kamen schon 2014 gegen die Brasilianer zum Einsatz – neben Dragovic auch Martin Hinteregger, Stefan Ilsanker, Marko Arnautovic und Sebastian Prödl (eingewechselt). Torhüter Heinz Lindner und Kevin Wimmer standen im Aufgebot, Julian Baumgartlinger und David Alaba fehlten verletzt.

Gegen die Brasilianer ging vor vier Jahren eine Erfolgsserie des ÖFB-Teams zu Ende. Die Auswahl war davor unter Marcel Koller neun Partien in Folge ungeschlagen geblieben. Diesmal kommen die Österreicher mit einer Siegesserie von sieben Spielen, fünf davon seit dem Amtsantritt von Teamchef Franco Foda. Mit beiden Marken (Siege gesamt bzw. zum Start einer neuen Teamchef-Ära) wurden bereits Verbandsrekorde eingestellt, am Sonntag könnten sie übertroffen werden.

Den bisher letzten Achtungserfolg in Form eines Remis gegen Brasilien hatte es 1974 in einem Test in Sao Paulo gegeben (0:0). Die beiden bisherigen Pflichtspiele gegen die „Selecao“ gingen für das ÖFB-Team jeweils zu Null verloren – bei der WM 1958 in Schweden (0:3) und der WM 1978 in Argentinien (0:1) jeweils in der Gruppenphase.