ÖFB-Team ohne Ilsanker, Schöpf, Kara und Demir nach Wales

Franco Foda verzichtet in seinem Kader für das Halbfinale des WM-Play-offs am Donnerstag in einer Woche (24. März, 20.45 Uhr/live ORF 1) in Cardiff gegen Wales auf einige arrivierte Kräfte.

Neben Stefan Ilsanker und Alessandro Schöpf stehen etwa auch die Angreifer Ercan Kara und Karim Onisiwo nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Österreichs Fußball-Teamchef am Dienstag bekanntgegeben hat. Die Youngsters Yusuf Demir und Junior Adamu finden sich ebenfalls nur auf der Abrufliste.

Dafür kehren einige im Herbst verletzte Stammkräfte zurück – neben Stefan Lainer und Stürmer Sasa Kalajdzic auch die Mittelfeldspieler Xaver Schlager und Valentino Lazaro.

Zudem gibt der im November zuletzt nicht nominierte Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch ein ÖFB-Comeback. Als Torhüter-Trio entschied sich Foda wie zuletzt für Watford-Reservist Daniel Bachmann, Heinz Lindner vom FC Basel und Austria Wiens Patrick Pentz.

Nach dem Gastspiel in Wales bestreiten die Österreicher am 29. März noch ein Testspiel in Wien. Der Gegner dafür ist vorerst noch offen.