ÖFB-Team startete in Vollbesetzung Brasilien-Vorbereitung

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Mittwochnachmittag die Vorbereitung für die letzte Partie seiner hochkarätigen Testspiel-Serie am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Brasilien aufgenommen. Teamchef Franco Foda hatte im ersten Training nach dem historischen 2:1-Sieg am Samstag gegen Deutschland alle seine 26 Kaderspieler zur Verfügung.

Zur öffentlichen Einheit in Bad Tatzmannsdorf waren laut ÖFB-Angaben 600 Zuschauer gekommen. Rechtzeitig zu Trainingsbeginn hatte auch der starke Regen, der die Region am frühen Nachmittag erreicht hatte, aufgehört. Das ÖFB-Team bereitet sich bis Freitagabend im Burgenland auf den Test gegen den Rekordweltmeister vor. Ab Samstag ist die Auswahl in Wien stationiert.