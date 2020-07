Österreichs Fußball-Nationalmannschaft absolviert im Herbst Testspiele gegen Griechenland und Luxemburg. Der Europameister von 2004 ist am 7. Oktober in Klagenfurt Gegner des ÖFB-Teams, das danach zum Auswärts-Doppel in der Nations League gegen Nordirland (11. Oktober) und Rumänien (14. Oktober) antritt.

Am 11. November geht es auswärts gegen Luxemburg, anschließend steigen die Nations-League-Heimspiele gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November).