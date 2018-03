ÖFB-Zukunft in Wien steht in den Sternen

Wird der Hit gegen Brasilien am 10. Juni das 245. und zugleich letzte Länderspiel des Nationalteams im Ernst-Happel-Stadion? Kaum vorstellbar, gänzlich auszuschließen ist derzeit aber nichts. Denn: Die zuständige Sportstättenbetriebs-GmbH will die Benützungsgebühr massiv erhöhen. Gerüchteweise sollen € 300.000 für ein Länderspiel gefordert werden, bisher sollen es rund € 30.000 gewesen sein. Vom ÖFB gab es dafür keine Bestätigung.

Das Brasilien-Spiel wird jedenfalls noch zu den bisherigen Konditionen über die Bühne gehen, danach ist aber ein Vertrag notwendig. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, ist zuversichtlich.

Stichtag 10. Mai

„Wir sind in laufenden Gesprächen. Ich hoffe, dass wir zeitnah eine Einigung finden. Der Standort ist für uns wichtig, bereits für den Herbst.“ Da steigen die Heimspiele in der Nations League gegen Nordirland (12.10.) und Bosnien (15.11.) sowie der Test gegen Schweden am 6.9. Der Spielort muss 120 Tage vor einem offiziellen Länderspiel bei der UEFA deponiert werden. Stichtag für die Verhandlungen mit Wien ist daher der 10. Mai. „Ein Vertragsabschluss ist wichtig, damit wir Planungssicherheit haben“, sagte Neuhold.

Der ÖFB hat sich ja klar für den Neubau eines Nationalstadions ausgesprochen. UEFA-Boss Aleksander Ceferin unterstützt die Pläne: „Wien als europäische Metropole sollte ein moderneres Stadion haben als aktuell.“ Allerdings ist der Denkmalschutz des Happel-Ovals ein Problem.

Was wären Alternativen zum Happel-Stadion?

In Klagenfurt steigen die Matches gegen Deutschland und Slowenien, in Innsbruck jenes gegen Russland. Auch in Salzburg fänden rund 30.000 Zuschauer Platz. In Deutschland ist es gang und gäbe, die Stadien Spiel für Spiel zu wechseln. Für den ÖFB ist das bei Partien, die nicht als Fanmagnet dienen, sinnvoll. Wie gegen Slowenien, wo im Vorverkauf rund 17.000 Tickets verkauft worden waren.

Das neue Rapid-Stadion ist laut Boss Michael Krammer eher kein Thema. Das liegt auch an den Anrainern, denen zugesichert worden sein soll, dass keine zusätzlichen Spiele ohne Rapid-Beteiligung stattfinden werden. Zudem gebe es, so Krammer, ein rechtliches Problem mit den für 365 Tage im Jahr vergebenen Logen.

Klar ist aber auch: In Wien war bei großen Partien die Stimmung stets einzigartig. Um diese Atmosphäre zu gewährleisten, braucht es ein Stadion von der Größe des Happel-Ovals. Nur eben ein modernes.