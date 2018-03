Öffis boomen: 181,8 Millionen Fahrgäste befördert

LINZ — Der öffentliche Verkehr liegt voll im Trend: 181,8 Millionen Fahrgäste wurden im Jahr 2017 in Oberösterreich gezählt, gab am Donnerstag Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner bekannt. Verglichen mit dem Jahr davor bedeutet dies ein Plus von rund 3,2 Millionen Fahrgästen — 1,2 Mio. mehr auf den Straßen und 1,9 Mio. mehr auf der Schiene.

Konkret wurden im Vorjahr 40,2 Mio. Kilometer mit über 920 Bussen zurückgelegt. Dabei wurden rund 95,4 Mio. Personen befördert. 58,9 Mio. Fahrgäste (61,7 Prozent) nutzen die Stadtverkehre in Linz, Wels und Steyr. 36,5 Mio. Personen wurden im OÖ Regionalbusverkehr befördert. Den wesentlichsten Beitrag zur positiven Entwicklung leisteten die Stadtverkehre (+ 0,9 Mio. Personen).

Auf Schienen (inkl. Straßenbahnen) wurden 2017 86,3 Mio. Personen befördert. Die Steigerung ist vor allem auf die Einführung des S-Bahn Systems im Dezember 2016 und den Vollbetrieb der Straßenbahnlinien 3 und 4 nach Traun zurückzuführen.

Deutliche Zuwächse im Zehn-Jahres-Vergleich

Auch im Zehn-Jahresvergleich zeigt die Tendenz eindeutig nach oben. So weist die Statistik einen Anstieg um 13,6 Prozent — also 21,7 Mio. beförderte Personen — auf. Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene wurden deutliche Zuwächse verzeichnet.