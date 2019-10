ÖGB verweigert Vertreter der DDR-Unrechtsjustiz Linzer Bühne

Von Manfred Maurer

Zwei Tage nach dem 30. Jahrestag des Mauerfalls sollte am 11. November in ÖGB-Kandlheim in Linz ein führender Vertreter des DDR-Unrechtsstaates über die Vorzüge dieser sozialistischen Diktatur referieren. Hans Bauer, bis 1990 stellvertretender Generalstaatsanwalt der DDR, war von der Kommunistischen Jugend und der Partei der Arbeit (PdA) eingeladen worden, nicht etwa um 30 Jahre Mauerfall, sondern etwas verspätet 70 Jahre Gründung der DDR (7. Oktober 1949) zu feiern.

Laut Einladungstext sollte Bauer „Einblicke in die Geschichte des anderen Deutschlands geben, welches für die Werktätigen weltweit als Symbol für Solidarität, Frieden und Völkerfreundschaft galt“. Ausdrücklich wird betont, dass Bauer „nach 1989 nicht zum Wendehals wurde“. Daran lässt der 78-jährige Herausgeber eines Buches mit dem Titel „Grenzdienst war Friedensdienst“ keinen Zweifel. Als Vorsitzender der „Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung“ (GRH) kämpfte er gegen die Strafverfolgung von Exponenten der DDR, die Bauer als „sozialistischen Rechtsstaat“ betrachtet.

Sein Verein kritisierte auch die Entschädigung, die einem ehemaligen DDR-Bürger für eine aufgrund der Flucht in den Westen erlittene psychische Erkrankung zugesprochen wurde.

Protest gegen Verfolgung von Todesgrenzschützern

Erst im August verurteilte Bauer „auf das Schärfste“ vom deutschen Generalbundesanwalt eingeleitete Ermittlungen gegen 41 ehemalige CSSR-Grenzsoldaten und KP-Bonzen wegen des Verdachtes der Tötung von DDR-Bürgern an der Grenze zu Österreich.

Denise Wegscheider war noch gar nicht auf der Welt, als 1989 die Mauer fiel. Die ÖGB-Jugendsekretärin bedankte sich für den Hinweis auf Bauers Hintergrund — und entschied gestern: „Wir wollen den nicht in unseren Räumlichkeiten haben. Unter diesem Regime haben genug Leute gelitten.“

Die Kommunisten suchen nun eine neuen Ort für ihre DDR-Nostalgiefeier, die auch in Wien und Innsbruck mit demselben Referenten über die Bühne gehen soll.