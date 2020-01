Österreichs Rodler haben am Sonntag zum Abschluss der Kunstbahn-EM in Lillehammer die Goldmedaille in der Team-Staffel gewonnen. Madeleine Egle, David Gleirscher und Thomas Steu/Lorenz Koller setzten sich 0,108 Sekunden vor Italien und 0,631 Sekunden vor Lettland durch.

Die ÖRV-Truppe beendete damit die zum Weltcup zählenden kontinentalen Titelkämpfe mit zwei Medaillen. Am Samstag hatten Steu/Koller Silber im Doppelsitzer geholt.