Österreich auf alle Brexit-Szenarien vorbereitet

Wie auch immer die Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus in der Nacht auf heute ausgegangen ist, es besteht für Österreich „kein Grund zur Panik“. Das sagte zumindest gestern Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Auch wenn der von Premierministerin Theresa May mit der EU ausverhandelte Austrittsvertrag abgelehnt worden sein sollte, sei man vorbereitet. Konkret wurden laut Löger mehrere Maßnahmen für einen „hard Brexit“ getroffen. Brexit-Beauftragte seien nominiert worden, die bei Informationsveranstaltungen quer durch Österreich die wesentlichen Änderungen und Anforderungen im Zoll präsentieren. Es gebe ein einheitliches Informationsmaterial für Verwaltung und Wirtschaft sowie einen laufenden fachlichen Austausch mit Interessensvertretern.

Sollte das Vereinigte Königreich von einem Tag auf den Anderen zum Drittstaat werden, würde dies zwar zu deutlichen Änderungen führen. „Dennoch besteht auf keinen Fall Grund zur Panik. Denn auch die Schweiz etwa ist weder Mitglied der EU noch des EWR und trotz Zollformalitäten aktuell der viertwichtigste Handelspartner Österreichs“, so Löger.

Auch im Falle eines ungeregelten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU sollen die in Österreich lebenden Briten ihre Rechte behalten. Die Regierung plane „eine Möglichkeit im Aufenthaltsgesetz für Britinnen und Briten, die vor dem Austrittsdatum in Österreich gelebt und gearbeitet, dass sie das auch weiterhin tun dürfen“, kündigte EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) an. Auch seitens der britischen Regierung gebe es eine Zusicherung, dass alle EU-Bürger, die in Großbritannien leben und arbeiten, das auch weiterhin tun dürften, Österreich wolle eine reziproke Lösung für die britischen Staatsbürger anbieten.

Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sicherte für den Fall eines Scheiterns des Brexit-Deals den betroffenen Menschen Unterstützung zu. „Wir müssen, wie immer es ausgeht, ungeordnet oder geordnet, den betroffenen Menschen den Schaden begrenzen“, betonte sie am Rande eines Besuchs im weißrussischen Minsk.

May steuerte auf schwere Niederlage zu

May ging gestern Abend mit praktisch Null Hoffnung uaf eine Zustimmung zu ihrem Brexit-Deal in die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendete Abstimmung im Unterhaus. Es wurde damit gerechnet, dass ihr mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Die Oppositionsparteien wollten geschlossen gegen den Deal stimmen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte im Fall einer Niederlage Mays ein Misstrauensvotum im Parlament an. Wann genau, ließ er offen.

Noch am Montag hatte May versucht, die Abgeordneten mit einem leidenschaftlichen Appell umzustimmen. Nur die Zustimmung zum Austrittsabkommen könne einen chaotischen EU-Austritt am 29. März oder eine Abkehr vom Brexit verhindern, warnte May. „Geben Sie diesem Deal eine zweite Chance“, rief sie den Abgeordneten zu.

Oberhaus sagte schon Nein zum Brexit-Vertrag

Kurz vor der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus hatte bereits das mehrheitlich EU-freundliche Oberhaus (House of Lords) am späten Montagabend gegen den Deal gestimmt. Eine Mehrheit stimmte nach einer dreitägigen Debatte einem Antrag zu, in dem gewarnt wird, dass Mays Abkommen mit der EU den Wohlstand, die innere Sicherheit und den weltweiten Einfluss des Königreichs beschädigen werde. Zudem warnte das Oberhaus vor den Gefahren eines Brexits ohne Abkommen.

Die deutsche Bundesregierung wies am Dienstag einen Bericht der britischen Zeitung The Sun zurück, dem zufolge die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel May Hilfe über die bisherigen Zusagen der EU hinaus zugesichert habe. Der Inhalt eines Telefongesprächs Merkels mit May werde von der Zeitung falsch wiedergegeben, erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Die Zeitung hatte berichtet, dass May nach einer Hilfszusage Merkels neue Hoffnung habe, das Abkommen doch noch durchzubringen.