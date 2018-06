Österreich & Bayern für geeinte EU

Die Stimmung am Mittwoch beim Regierungsausflug nach Linz hat sich dem strahlenden Sonnenschein angepasst. Sowohl Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hoben nach einem rund zweistündigen Austausch zwischen den beiden Kabinetten die freundschaftlichen Beziehungen hervor — und ihre Einigkeit bei europäischen Themen sowie in Asylfragen.

Ein Thema war der bevorstehende EU-Ratsvorsitz von Österreich im zweiten Halbjahr. „Wir setzen auf die österreichische Ratspräsidentschaft, weil wir glauben, dass dann ein neuer Geist durch Europa wehen kann“, streute Söder seinem Vis-a-vis Rosen. Und Kurz versicherte, Brücken bauen zu wollen für ein geeintes Europa: „Wenn wir unsere Außengrenzen nicht schützen, dann führt das dazu, dass wir wieder Grenzen in Europa haben werden — und das wollen wir nicht.“ Kurz signalisierte Unterstützung für das Gipfeltreffen am Sonntag und zeigte sich erfreut über die „stärkere Dynamik“ in der Flüchtlingspolitik, dämpfte aber die Erwartungen an die Zusammenkunft.

Suche nach Lösungen

Konfliktthemen wie der Transitstreit zwischen Tirol und Bayern oder jener über den Salzburger Flughafen wurden zwar am Rande angesprochen, beide Seiten versicherten aber, ohne Details zu nennen, nach konstruktiven Lösungen suchen zu wollen, mit denen beide Seiten leben könnten.

Kurz und Söder sprachen auch darüber, die EU-Außengrenzen zu schützen und die Hoffnung, dass sich Deutschland auf eine gemeinsame und richtige Linie verständige — womit Kurz natürlich die restriktive Flüchtlingspolitik der bayerischen CSU meinte. Selbst Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte als Gastgeber des Treffens Verständnis, sollte Deutschland mit Flüchtlingsabweisungen an der Grenze agieren, wie sie vom deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) bereits mehrfach angedroht wurden. Österreich habe außerdem bereits klar gemacht, dass man dann an den eigenen Grenzen gleiches anwenden würde.