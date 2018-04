Österreich daheim gegen Australien um Davis-Cup-Weltgruppe

Österreichs Tennis-Team der Herren spielt vom 14. bis 16. September mit Heimvorteil gegen Australien um den Einzug in die Weltgruppe des Davis Cups. Das ergab die am Dienstag in London vorgenommene Play-off-Auslosung. Im Head-to-Head mit den Australiern steht es 1:2, zuletzt setzte es 2005 in Sydney ein 0:5. Den einzigen ÖTV-Sieg gab es 1989 ebenfalls in der ersten Weltgruppen-Runde.

Heuer hatten die von Lleyton Hewitt betreuten Australier in Weltgruppen-Runde eins gegen Deutschland daheim 1:3 verloren und waren dadurch ins Play-off gerutscht. Die Australier sind mit 28 Titelgewinnen hinter den USA (32) die Nummer zwei im Ranking. Aktuelle Einzel-Topspieler sind Nick Kyrgios (ATP-24.), Matthew Ebden (77.), John Millman (89.) und Jordan Thompson (99.). Bekannte Namen tragen auch Alex de Minaur (114.), Thanasi Kokkinakis (148.) und Bernard Tomic (185.). Doppel-Star ist Tom Peers (5.).