Österreich feiert 100 Jahre Demokratie

Die Geburt der Republik Österreich 1918 war durch die Wirren des zu Ende gehenden Weltkrieges keine leichte und so lässt sich auch kein eindeutiger „Geburtstermin“ festmachen: Am 21. Oktober 1918 konstituierte sich auf jeden Fall die „Provisorische Nationalversammlung“, am 30. Oktober wird das erste Kabinett unter Staatskanzler Karl Renner eingesetzt, vier Tage darauf kapituliert in der Villa Giusti die k. u. k.-Armee und mit 11. November tankt Kaiser Karl offiziell ab. Am 12. November wurde von der Provisorischen Nationalversammlung formell beschlossen, dass der Staat Deutschösterreich eine demokratische Republik ist. Dazwischen und in den Tagen danach formierten sich auch die Bundesländer und viele andere Institutionen, die bis heute unser Land prägen. Kein Wunder, dass wir deshalb in diesen Tagen einen ganzen Reigen von Festsitzungen und Gedenkfeiern haben. Der oö Landtag wird etwa am Sonntag in vier Wochen (18. November) eine Sondersitzung abhalten.

Beginn einer Selbstfindung

bezahlte Anzeige

Der Auftakt fand gestern in Wien statt. Bereits am Vormittag kamen rund 4000 Schützen und Musikanten, hauptsächlich aus Salzburg, nach Wien, um der Republik zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Am Abend traten schließlich Bundes- und Nationalrat zusammen, um sich der Konstituierung zu erinnern. „Dieser 21. Oktober war der Auslöser zur Ausrufung der Republik und markiert zugleich auch den Beginn einer Selbstfindung als eigenständige Nation, die bis heute noch andauert“, betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Es gelte, den gegenseitigen Respekt zu wahren. „Der Respekt soll, ist und wird auch unsere Leitschnur in Zukunft sein“, so Sobotka. Die Reden der Klubchefs fielen dann entsprechend ihrer politischen Verankerung aus. So lobte ÖVP-Klubobmann August Wöginger den Mut der Politiker vor 100 Jahren, anstehende Probleme anzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Diese Prämisse leite die auch die aktuelle Bundesregierung, meinte er. Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) beklagte, dass in der Ersten Republik den Menschen und dem politischen Gegner zu wenig zugehört worden sei. Walter Rosenkranz (FPÖ) erinnerte daran, dass im nö. Landhaus auch die bürgerliche Revolution im März 1848 ihren Anfang genommen hatte. Beate Meinl-Reisinger (Neos) äußerte einmal mehr ihre Sorge um die offene Gesellschaft. Und Alfred Noll (Liste Pilz) erinnerte an die Historie des Nationalfeiertags am 12. November. Bei der Festreden spannte sich der Bogen von den Tagen der Entscheidung 1918, die Barbara Stelzl-Marx (Ludwig Boltzmann Institut) beleuchtete, bis zu Entscheidungsfragen der Gegenwart, die von Politikberater Thomas Hofer erörtert wurden.

Aber nicht nur bei den offiziellen Feiern wird der Republiksgründung gedacht: Das übliche Programm, aber teils in neuer Besetzung und im Zeichen von „100 Jahre Republik“ bietet heuer der 26. Oktober: Erstmals empfangen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und andere Regierungsmitglieder Bürger in den Amtsräumen. Bundespräsident Alexander van der Bellen hat am Abend 1000 ehrenamtlich Tätige zum Fest „100 Jahre Republik — Österreich sagt Danke“ in die Hofburg geladen. Und der 88-jährige Neurowissenschafter und Nobelpreisträger Eric Kandel wird am 10. November bei der Eröffnung des „Haus der Geschichte Österreich“ (hdgö) die Festrede halten. Der offizielle Eröffnungsfestakt wird auf den Heldenplatz live übertragen.

Informationen über Veranstaltungen sind auch im Internet abrufbar unter www.oesterreich100.at