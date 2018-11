Österreich gedachte der Novemberpogrome

Gedenken im Parlament und Totengebet am Ort der künftigen Shoa-Erinnerungsmauer

Das offizielle Österreich hat am Freitag der Novemberpogrome des 9. November 1938 gedacht. Bei einer Gedenkfeier im Parlament bat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Shoah-Überlebende um Verzeihung. Am Ort der künftigen Gedenkmauer für die ermordeten österreichischen Juden, dem Ostarrichipark vor der Nationalbank in Wien, fand ein Totengebet statt.

„Antisemitismus ist ein Krebs“, erklärte Rabbi Arthur Schneier in seiner Rede im Parlament, und warnte, dass dieser Krebs nun zurückkomme. Die Veranstaltung fand im Beisein von österreichischen Shoah-Überlebenden statt, die derzeit auf Einladung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien weilen.

bezahlte Anzeige

Nationalratspräsident Sobotka sprach vor ihnen von der moralischen Verantwortung, sich mit Demut und Respekt zu verneigen und im Namen Österreichs um Verzeihung zu bitten. Kurz betonte: „In Österreich und Europa darf es keinen Platz für Antisemitismus geben.“

Nach der Gedenkfeier im Parlament wurde im Beisein des Gedenkmauer-Initiators Kurt Y. Tutter ein Totengebet im Ostarrichipark abgehalten. „Endlich erhält Wien einen würdigen Ort des namentlichen Gedenkens“, erklärte Hannah Lessing, Generalsekretärin des Österreichischen Nationalfonds, dazu. Die Dimension werde erst durch die Nennung jedes Einzelnen fühlbar.

Tutter berichtete von der schwierigen Ortssuche, zeigte sich aber gleichzeitig dankbar für den nunmehrigen Standort — hier habe man mehr Platz und könne damit die Buchstaben der Namen der Opfer ein kleines Stückchen größer realisieren.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer empfingen Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren in der Hofburg. Das Staatsoberhaupt versicherte den Gästen, „dass wir heute in einem anderen Österreich leben“, einem demokratischen Land, in dem es „keinen Platz für Antisemitismus“ gebe.

Worte des Gedenkens kamen auf politischer Seite auch von SPÖ, Neos und Liste Pilz. Bereits am Mittwoch hatte sich auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zur Mitverantwortung der Österreicher für die Judenverfolgung im Nationalsozialismus bekannt.