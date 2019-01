Österreich hat einige heiße Eisen am Start

„Die Möglichkeit besteht, dass einer (von uns/Anm. der Redaktion) gewinnt, wir werden alles daran setzen“, erklärte Olympiasieger Matthias Mayer stellvertretend. Er hatte am Dienstag im ersten Training die Bestzeit fixiert und vor zwei Jahren an Ort und Stelle den Super-G gewonnen. „Ich war jetzt viermal am Podest im Super-G, habe aber keine einzige Gams zu Hause stehen, die sind alle so ein bisserl verteilt. Vielleicht würde ich die Abfahrts-Gams daheim lassen“, meinte Mayer.

Die Konkurrenz ist freilich im eigenen Team groß. Etwa durch Hannes Reichelt, der 2014 auf der Streif (mit kaputten Bandscheiben) triumphiert hatte und gestern im zweiten Probegalopp der Schnellste war. „Die perfekte Mischung zwischen absolutem Risiko und Kalkül zu finden, sei enorm schwierig, erklärte der 38-jährige Routinier. Man müsse kämpfen, aber „nicht hirnlos drauflos fahren. Das bestraft dann auch die Strecke“, so Reichelt.

Mit Vincent Kriechmayr gehört ein Oberösterreicher zu den Sieganwärtern. „Wenn man einer der besten Abfahrer sein will, muss man Kitzbühel gewinnen“, stellte der Sieger der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen klar.

Gemischte Gefühle hat Max Franz, wenn er in der inoffiziellen Hauptstadt des Ski-Weltcups ankommt. „Eine Gams habe ich schon zu Hause vom Super-G (Dritter 2014; Anm.), abgeworfen hat sie mich schon. Im Grund mag ich den Berg schon ganz gerne, weil es eine coole Abfahrt ist“, meinte der Gröden-Sieger. Die Abfahrt zu gewinnen sei jedenfalls „ein ganz, ganz großes Ziel“ von ihm.

In die Rolle des gefährlichen Außenseiters arbeitete sich Daniel Danklmaier. Er dominierte das Europacup-Rennen am Montag und fuhr in den Trainings auf die Ränge drei und vier. „Mir ist es lieber so, als wie wenn ich immer nachdenken muss, was ich falsch mache. So läuft es einfach gerade, das taugt mir richtig“, meinte der Steirer, der den Vorzug gegenüber Romed Baumann bekommt.

Svindal verzichtet

Aus der Riege der internationalen Stars hofft vor allem der Schweizer Beat Feuz auf seinen ersten Kitzbühel-Sieg, nachdem er zweimal schon ganz knapp dran war. Als Kitzbühel-Spezialisten gelten auch die Südtiroler Dominik Paris und Christof Innerhofer. Aksel Lund Svindal verzichtet hingegen aufgrund seiner latenten Knieprobleme auf einen Start in der Abfahrt. Gut möglich, dass sich der Norweger auf den Super-G, den er schon dreimal gewonnen hat, konzentriert.