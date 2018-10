Österreich hat Plan B für einen harten Brexit

Werden die Briten mit einem Abkommen aus der Union geleitet, oder ohne Abkommen hinausgeschmissen? Diese Frage beschäftigte gestern Abend die Teilnehmer des EU-Gipfels in Brüssel. Schon vor seinem Abflug zu den Gesprächen betonte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Österreich habe einen Plan B für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen mit Großbritannien. Einzelheiten wollte Kurz dazu aber im Parlament nicht darlegen: „Es gilt vorbereitet zu sein, aber es gilt, das nicht breitzutreten.“ Immerhin sei die europaweite Verunsicherung auch so schon groß genug. Summa summarum wäre aber, so Kurz, der Rausflug der Briten ohne Abkommen „eine Katastrophe“. Auch Europaminister Gernot Blümel wollte sich zu Einzelheiten der österreichischen Vorkehrungen für einen harten Brexit gestern nicht äußern. Gleichzeitig lobt Blümel die Einigkeit der EU gegenüber London: „Die Verhandlungsführung ist ja einer der großen Erfolge. Die Einigkeit der EU, die in vielen Fragen fehlt: in Sachen Brexit haben wir sie!“

May spielt auf Zeit

bezahlte Anzeige

Noch vor dem offiziellen Beginn des EU-Gipfels traf die britische Regierungschefin Theresa May gestern mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker zusammen. Danach deutete May an, dass die Einigung auf ein Ausstiegs-Abkommen „in den nächsten Tagen und Wochen“ gelingen könne, aber noch nicht auf dem EU-Gipfel. Ungeklärt ist derzeit das künftige Grenzregime zwischen EU-Mitglied Irland und dem baldigen Nicht-Mehr-EU-Gebiet Nordirland.

Längere Übergangsfrist?

Als Kompromissformel stand gestern Abend in Brüssel im Raum, nach dem Ausstieg der Briten im kommenden Jahr die Aufrechterhaltung eines Binnenmarktes und einer Zollunion von Ende 2020 auf einen späteres Zeitpunkt auszudehnen. Damit würde, so EU-Chefverhandler Michel Barnier, ein abrupter Bruch mit der Union und ein wirtschaftliches Chaos abgewendet. Ohne May informierte am gestrigen Abend Barnier die EU-Regierungschefs über den Verhandlungsstand.