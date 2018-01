Österreich hinkt bei der IT-Sicherheit hinterher

Von Oliver Koch

Zu einem alarmierenden Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen PwC in Bezug auf Datensicherheit in den Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie verfolgen 84 Prozent aller heimischen Firmen keine IT-Sicherheitsstrategie. Auch die Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter findet kaum statt: Nur 27 Prozent der Betriebe verfügen über ein spezifisches Mitarbeitertrainingsprogramm. Käme es zu einer Cyberattacke, so hätten die meisten Betroffenen Schwierigkeiten, die Täter eindeutig zu identifizieren. Lediglich 14 Prozent der österreichischen Befragten vertrauen auf ihre Fähigkeit, einen Vorfall richtig einzuordnen. Für Markus Roth, Fachgruppenobmann UBIT in der WKOÖ, deckt sich der Befund mit seiner beruflichen Wahrnehmung. „Der Österreicher denkt zwar viel an Sicherheit im Allgemeinen aber nicht an IT-Sicherheit.“ Die IT werde als Werkzeug gesehen, Schulungen im Bereich IT-Sicherheit gelten als lästig und zeitaufwändig. „Und der Bereich ist so ziemlich der letzte, in den die Unternehmen investieren“, so Roth. Dennoch: International vergleichen könne man die Situation nicht komplett. „Meistens haben Großkonzerne IT-Strategien und Österreich hat einen hohen Anteil an kleinsten und kleinen Unternehmen, das relativiert ein wenig die Studie“, so Roth.