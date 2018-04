Österreich in Arabischen Emiraten gefragt

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind für Österreich der größte Handelspartner in der Golfregion. Das betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag anlässlich seines Besuchs in Abu Dhabi. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) untermauerte dies mit Zahlen: Rund 230 rot-weiß-rote Unternehmen seien in den VAE tätig und nutzen diese Destination auch als Brückenkopf in andere Länder der Golfregion. Und Botschafter Andreas Liebmann zeigte sich erfreut: „Das Interesse an Österreich ist enorm.“

Im Vordergrund des österreichischen Besuchs standen daher auch wirtschaftliche Themen. Besonders große wirtschaftliche Beziehungen in die VAE haben etwa die heimische OMV und der Medizintechnikkonzern Vamed. Abu Dhabi hält an der OMV eine Beteiligung von 24,9 Prozent und ist Mehrheitseigentümer an der Borealis, bei der die OMV ihrerseits Juniorpartner ist. Und die Vamed verfolgt mehrere große Spitalsprojekte in der Region.

OMV besiegelt Milliardengeschäft

Der Mineralölkonzern OMV hat im Rahmen des Staatsbesuchs denn auch einen Vertrag zum Erwerb von 20 Prozent an zwei Offshore-Ölfeldern von der Abu Dhabi-Ölgruppe ADNOC besiegelt. Der Kaufpreis für Konzession und Infrastruktur liegt bei rund 1,22 Mrd. Euro. „Das ist ein Meilenstein, der nicht möglich gewesen wäre, wenn sich die politischen Beziehungen nicht so positiv entwickelt hätten“, freute sich OMV-Chef Rainer Seele. Er erwarte eine „stabile Produktion von 40.000 Barrel pro Tag“. Das sei „ein Zehntel, von dem, was wir derzeit haben.“

Die VAE sind unterdessen auch in erhebliche regionale Konflikte verstrickt. Neben dem Engagement im Jemen-Krieg sind die Emiratis auch federführend in die Katar-Krise involviert. Diese war Anfang Juni 2017 ausgebrochen, als Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Ägypten und andere Staaten ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen und die Grenzen dicht gemacht hatten. Kurz wollte daher mit Scheich Khalifa Mohammed bin Zayed al-Nahyan nach eigenen Angaben auch den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) besprechen.

Einig in Sachen Migrationspolitik

Der Kronprinz habe versichert, dass er „unsere Position zur illegalen Migration“ unterstütze, betonte Kurz: „Er ist froh, dass es Politiker in Europa gibt, die der Meinung sind, dass man Migration steuern und bei Fehlentwicklungen sogar gegensteuern muss.“ Ministerin Schramböck ortete seitens der VAE zudem großes Interesse an der dualen Lehrlingsausbildung.