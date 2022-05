Österreich kämpft beim 66. Song Contest um den Finaleinzug

Am Dienstagabend wird es ernst für Österreich beim 66. Eurovision Song Contest in Turin: Das österreichische Duo LUM!X feat. Pia Maria muss sich im 1. Halbfinale des Musikbewerbs mit seiner Partytechnonummer „Halo“ eines von zehn Tickets für das große Finale sichern. Das wird dann am Samstag in der italienischen Industriemetropole über die Bühne gehen.

Die Wettbüros sagen den beiden Teenagern – LUM!X alias Luca Michlmayr ist 19 Jahre alt, Sängerin Pia Maria 18 – einen harten Kampf voraus. Derzeit wird Österreich auf Platz 11 von 17 Ländern im 1. Semifinale gereiht. Zumindest einen Platz müssen die beiden rot-weiß-roten Kandidaten also noch gutmachen. Übertragen wird die Musikparty aus Turin live in ORF 1 ab 21 Uhr.