Österreich könnte in der Giftaffäre vermitteln

Die von Außenministerin Karin Kneissl bekundete Bereitschaft Österreichs zur Vermittlung in der Affäre um den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal findet in Moskau ein positives Echo. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow antwortete am Donnerstag auf eine entsprechende Frage, Russland brauche „jede Stimme, die London helfen kann, zur Vernunft zu kommen“. Kneissl hatte gemeint, Österreich sei breit, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, wenn es ein entsprechendes Ersuchen gebe: „Wenn wir gefragt werden, werden wir vermitteln“, betonte Kneissl am Donnerstag.

Zugleich schloss sie erneut bilaterale Aktionen gegen Russland aus. Nur wenn eine schlüssige Beweiskette ergebe, dass der Anschlag in Russland in Auftrag gegeben worden sei, könnte eine multilaterale Aktion gesetzt werden.

Moskau dreht Spieß um: War es ein britisches Gift?

So ein Beweis liegt nicht vor. Moskau versucht gar den Spieß umzudrehen: Der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow spekulierte gestern, dass ein britisches Chemiewaffen-Laborator die Quelle für das Nervengift sein könnte, mit dem der Mordanschlag auf Skripal und dessen Tochter durchgeführt wurde. Tatsächlich befindet sich nahe Salisbury, wo das Attentat stattfand, in Wiltshire die Anlage Porton Down. In diesem geheimnisumwobenen Labor wurde 1953 ein Soldat gezielt mit dem Giftgas Sarin vergiftet, der daraufhin starb, wie das britische Militär 2004 eingestehen musste. Der britische Außenminister Boris Johnson wies Tschischows These als „satirisch“ zurück.

Die EU hält eine Urheberschaft Russlands für „höchstwahrscheinlich“. Auf dieser Basis haben zahlreiche EU- bzw. Nato-Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Dass sich Österreich nicht daran beteiligt, wird in manchen Ländern kritisiert. Auch in der ÖVP gibt es eine kritische Stimme: Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, beklagt fehlende Solidarität Österreichs: „Neutralität ist für Österreich kein Argument! Sorry!“

In Deutschland wiederum tönt aus der mitregierenden SPD Kritik, weil Berlin Russen ausgewiesen hat: Damit werde eine Eskalationskaskade in Gang gesetzt, „die uns noch sehr schaden kann“, findet SPD-Vizechef Ralf Stegner.