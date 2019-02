Österreich ließ König Marcel hochleben

Das Beste kommt zum Schluss — aus Sicht der österreichischen Ski-Asse wohl eine treffende These für die am Sonntag zu Ende gegangenen 45. Weltmeisterschaften in Aare. Mit einem Rennen glänzte die rot-weiß-rote Medaillenbilanz gleich um ein Vielfaches mehr, der Dreifachsieg im Slalom von Marcel Hirscher, Michael Matt und Marco Schwarz ging in die Geschichte ein.

Verneigen konnte sich die Skiwelt wieder einmal vor König Hirscher. Die Zahlen zum Triumph sind einzigartig und atemberaubend, die Geschichte rund um die widrigen Umstände, mit denen der Ausnahmekönner zu kämpfen hatte, ist es ebenso. „Ich fühle Dankbarkeit. Als ich hier hergekommen bin, war es nicht selbstverständlich, dass ich mitfahren kann. Danke ans ganze Team, sie haben alles probiert, dass ich wieder auf die Füße komme“, blieb Hirscher gewohnt demütig. „Wenn man körperlich so angeschlagen ist — er hat gesagt, dass er es im zweiten Durchgang schon gemerkt hat — ist das schon hoch einzuordnen“, zog auch Papa Ferdinand den Hut.

Ein echter Fabellauf

Die Schwächung nach seiner Krankheit vermochte Hirscher jedenfalls gut zu verbergen. Vor allem im ersten Durchgang gelang dem 29-Jährigen ein echter Fabellauf, einzig Alexis Pinturault kam ihm mit 0,56 Sekunden Rückstand halbwegs nahe, der Dritte Schwarz war bereits 1,22 Sekunden zurück. „Das war sicher ein Lauf, den ich mir noch oft in meinem Leben anschauen werde“, sagte er zur Halbzeit.

Großen Druck verspürt

Am Ende stand mit 0,65 Sekunden Vorsprung auf Matt und 0,76 auf Schwarz der siebente Weltmeistertitel zu Buche. Damit krönte sich der elffache Medaillengewinner zum erfolgreichsten männlichen WM-Teilnehmer aller Zeiten vor Toni Sailer, öfter Edelmetall (aber weniger in Gold) hat nur Kjetil-Andre Aamodt (12) geholt. „Die größte Emotion ist, dass der Druck von meinen Schultern ist. Ich fühle mich leichter als vor der WM“, gab Hirscher, der die erste WM seit 1987 in Crans Montana ohne ÖSV-Gold verhinderte, trotz seiner beeindruckenden Vita eine gewisse Last zu. „Es war mehr Erleichterung als Freude. Weil man den Druck nicht wegreden kann.“ Das weiß auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der Marcel ebenfalls hochleben ließ: „Unter dem Druck das zu machen, mehr geht nicht.“

Karriereende möglich

Dass Hirscher auch die erfolgreichste WM-Athletin Christl Cranz (D, 15 Medaillen) noch abfangen kann, ist unwahrscheinlich, selbst bei einer Fortsetzung der Karriere bis zur WM 2021 in Cortina — was auch alles andere als gewiss ist. „Wahrscheinlich sind das meine letzten Weltmeisterschaften. Von dem her wäre das ein sehr schöner und runder Abschluss. Es sind noch zehn Rennen, dann werden wir sehen. Ich werde eine Pause machen, dann werden die Dinge klarer sein, als jetzt.“