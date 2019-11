Österreich muss IS-Leute nehmen

Von Manfred Maurer

Derzeit gibt es zwar noch keinen konkreten Fall, aber seit der Ankündigung der Türkei, gefangene Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in deren Herkunftsländer zu schicken, stellt sich auch für Österreich die Frage: Was tun im Fall der Fälle?

Sollte die Türkei tatsächlich auf ihrem Staatsgebiet oder in Nordsyrien österreichische Dschihad-Touristen aufgreifen, wird es diese wohl oder übel zurücknehmen müssen. „Österreich hat aus rechtlicher Sicht nicht die Möglichkeit, einem im Ausland aufhältigen Österreicher die Einreise zu verweigern“, betont die Völkerrechtlerin Angelika Kronlachner von der Universität Linz. Solange eine Person die österreichische Staatsbürgerschaft innehabe, bestehe ein Recht auf Einreise.

Deshalb wurde in der Vergangenheit immer wieder die Forderung laut, all jenen, die für den IS in den Krieg gezogen sind, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Doch das wird bei ausschließlich österreichischen Staatsbürgern nicht möglich sein, wie Kronlachner gegenüber dem VOLKSBLATT betont: Eine Entziehung der Staatsbürgerschaft komme „nur dann in Betracht, wenn die betroffene Person dadurch nicht zum Staatenlosen wird“. Nur bei Doppelstaatsbürgern ist also der Entzug des österreichischen Passes möglich.