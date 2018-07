Österreich stöhnt unter der Hitzewelle

Täglich mehr als 30 Grad erwartet die Oberösterreicher diese Woche — Den bisher 13 Hitzetagen in Linz folgen weitere

Von Julia Plaim

LINZ — Entwarnung für alle, die unter der derzeitigen Hitzewelle stöhnen: Der Rekordsommer von 2003 wird nicht getoppt. Aber dass der heurige Sommer einer der heißesten sein wird, steht schon jetzt fest. Denn diese Woche besteht ausschließlich aus Hitzetagen, die Tageshöchsttemperatur wird in dem Fall die 30-Grad-Marke übersteigen. Auch in den nächsten Tagen wird es laut Prognose nicht unter 20 Grad abkühlen. Erst Donnerstag oder Freitag könnten einzelne Gewitter aufkommen. Langfristige Wetterprognosen zeigen, dass es voraussichtlich bis Mitte August heiß bleiben wird, sagt Wolfgang Traunmüller, Meteorologe bei Blue Sky Wetteranalysen, zum VOLKSBLATT. Somit sind in der Ferienzeit noch viele Badetage vorprogrammiert.

Sehr warmer Frühling

Bereits das Frühjahr war heuer untypisch warm: Denn allein der März war drei Grad wärmer als die Durchschnittsmessungen in den Jahren zuvor. Der Juni verlief mit einer Abweichung von plus zwei Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Landesweit fällt auch der Juli um rund ein Grad zu warm aus. Hauptverantwortlich hierfür ist eine Hitzewelle, die seit gut einer Woche Österreich fest im Griff hat. Im Stadtgebiet von Linz zählt man bis dato 13 Tropentage und drei -nächte, aber da kommen noch einige diese Woche dazu, so der Experte.

Hohe Temperaturen setzen Gesundheit zu

Viele freuen sich über das derzeit perfekte Badewetter. Doch vor allem ältere Menschen und Patienten mit Bluthochdruckproblemen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen macht die Hitze schwer zu schaffen. Noch verzeichnen weder das Kepler Uniklinikum in Linz, noch das Klinikum Wels-Grieskirchen ein vermehrtes Patientenaufkommen aufgrund der Hitzewelle. Aber die heißen Sommertage können vor allem bei Bluthochdruck gefährlich werden. „Denn unter hohen Temperaturen ist der Kreislauf enormen Belastungen ausgesetzt. Die Blutgefäße erweitern sich, folglich sinkt der Blutdruck“, erklärt Thomas Weber, Blutdruckexperte im Klinikum Wels: „In Kombination mit blutdrucksenkenden Medikamenten können die Folgen Schwindel, Übelkeit und sogar ein Kreislaufkollaps sein. Eventuell muss die Dosierung der Medikamente reduziert werden. Die Betroffenen sollten daher täglich ihren Blutdruck kontrollieren, empfiehlt der Experte.

Gefahr: Austrocknung

Starke Hitzewellen führen jedes Jahr zu einem Anstieg der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wesentlicher Auslöser ist eine zu starke Austrocknung. Besonders betroffen sind alte Menschen. „Eine Eingeschränkte Nierenfunktion, die Abnahme des Gesamtkörperwassers, ein vermindertes Durstempfinden und eine herabgesetzte Schweißproduktion erhöhen das Risiko“, sagt Weber. Medikamente, wie zum Beispiel Psychopharmaka, könnten das Durstempfinden herabsetzen, die Wärmeregulierung stören und die Schweißproduktion hemmen. „Das eigenständige Regulieren der Medikamentendosis ist aber auf keinen Fall zu empfehlen, sondern nur nach einer ärztlichen Abklärung durchzuführen“, so Weber.

Unbedingt Pausen machen

Um hitzebedingten Beschwerden vorzubeugen, sollten Aktivitäten im Freien der Temperatur angepasst werden. Damit vermeidet man eine Hitzeerschöpfung. Gleich bei den ersten Symptomen, wie Ermüdung oder Schwindel, wird am besten eine Pause im Schatten eingelegt.

Zu kleineren Mahlzeiten, kühlen Speisen mit hohem Flüssigkeitsgehalt und genug nicht-alkoholischen Getränken greifen, um den Körper mit genügend Wasser zu versorgen. Ein regelmäßiger Kontakt zur Familie, zu Freunden und Nachbarn hilft, um bei einer medizinischen Notlage rasch reagieren zu können.

Sonnenstich: Nein danke

Doch nicht nur älteren Menschen oder Erkrankten, sondern jedem können Sonne und Hitze zu Kopf steigen, darum rät Weber zur richtigen Kopfbedeckung, um einem Sonnenstich zu entgehen. Besonders rasch betroffen sind Menschen mit wenigen Haaren. Sollten Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten, ist der Sonnenstich bereits eingetreten. Den Kopf unbedingt hochlagern, und Arme und Beine mit feuchten Tüchern kühlen.

Säuglinge und Kleinkinder sollten überhaupt nicht in die pralle Sonne, generell muss Kinderhaut durch Creme, Kleidung und Hut besonders geschützt werden.