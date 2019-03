Österreichs Fußball-Team startete mit bitterer 0:1-Pleite in EM-Qualifikation

Der ersehnte Weg zur Fußball-Europameisterschaft 2020, er hat für Österreichs Nationalteam mit einem unglücklichen 0:1 (0:0) gegen Polen begonnen. Im Duell der beiden nach der Papierform Top-Teams der Qualifikationsgruppe G sorgte Joker Krzysztof Piatek vor 40.400 Zuschauern im nicht ausverkauften Wiener Happel-Stadion für den einzigen Treffer. Nun steht die ÖFB-Auswahl schon am Sonntag (18 Uhr) in Israel unter Zugzwang.



Christoph Gaigg und Roland Korntner berichten aus Wien

Teamchef Franco Foda entschied sich zum Auftakt für ein 3-4-3 und damit ein ziemlich offensives System, brachte er doch mit Lainer und Lazaro auf rechts sowie Alaba und Sabitzer auf links gleich vier schnelle Flügelspieler, dazu Arnautovic als zentrale Spitze.

Das defensive Gegengewicht vor Torhüter Lindner bildete die Abwehrreihe mit Dragovic, Hinteregger und Wöber sowie das zentrale Mittelfeldduo Baumgartllinger und Grillitsch.

Erste Möglichkeiten

Der Matchplan ging zunächst einmal auf, die Hausherren wirkten spielfreudig und ballsicher und erarbeiteten sich gleich zwei gute Möglichkeiten. Erst scheiterte Sabitzer an Torhüter Szczesny (8.), dann traf Arnautovic nach herrlichem Spielzug über Lazaro und Lainer den Ball nicht voll, zudem wurde sein Versuch von einem Verteidiger geblockt (14.).

Vorsichtige Gäste

Die Gäste agierten aus einer kompakten Abwehr, zeigten überhaupt kein Offensiv-Pressing, bekamen aber ab der 20. Minute ein wenig mehr Zugriff auf die Partie. Die logische Folge waren erste Möglichkeiten: Ein Kopfball von Glik nach einer Ecke fiel viel zu schwach und zu zentral aus (24.), doch bei einem Flachschuss von Grosicki musste sich Österreichs Keeper Lindner dann gewaltig strecken, um den Ball zur Ecke zu lenken (27.).

Das war es dann aber auch schon in Hälfte eins, denn einen Freistoß aus guter Position setzte Alaba deutlich über das Tor (31.).

Gute Schussmöglichkeiten

Nach dem Seitenwechsel agierte die rot-weiß-rote Equipe zunächst etwas zu statisch, mit zu geringem Tempo. Doch mit Fortdauer nahm die Partie wieder Fahrt auf. Mit Vorteilen für Österreich, doch Schüsse von Sabitzer (55.), Arnautovic (56., 67./Freistoß) und Lazaro (62.) aus jeweils guter Position verfehlten das Ziel.

Piatek per Kopf zur Stelle

Auf der Gegenseite konnte Grillitsch zunächst bei einem Konter im letzten Augenblick vor Grosicki (64.) retten. Nach einem Eckball nahm das Unglück aber seinen Lauf. In der österreichischen Abwehr herrschte Unordnung, erst Hinteregger und dann Lindner konnten nur kurz klären, das nutzte der eingewechselte Piatek per Kopfballabstauber aus kurzer Distanz zum 0:1 (68.) für die nun aggressiveren Gäste.

Die “Polen-Allergie” bleibt akut

Der Milan-Stürmer hatte wenig später allein vor Lindner sogar das 0:2 auf dem Fuß (75.), schoss aber knapp danben. Somit durften die Hausherren weiter auf zumindest einen Punkt hoffen, doch die Schlussoffensive mit den eingewechselten Onisiwo und Janko, die beide je eine Top-Chance vorfanden (86. bzw 89.), verpuffte.

Damit bleibt es bei einer “Polen-Allergie”, Österreich konnte auch im vierten Pflichtspiel gegen die Osteuropäer nicht gewinnen.

Nordmazedonien erster Tabellenführer

P.S.: Das Parallelspiel zwischen Israel, Österreichs nächstem Gegner am Sonntag in Haifa, und Slowenien brachte ein 1:1 (0:0). Weiters setzte sich am ersten Spieltag Nordmazedonien gegen Lettland 3:1 (2:0) durch und ist damit erster Tabellenführer der Gruppe G.

Österreich – Polen 0:1 (0:0).

Wien, Ernst Happel Stadion, 40.400 Zuschauer, SR Sidiropoulos (GRE).

Tor: 0:1 (68.) Piatek.

Österreich: Lindner – Dragovic, Hinteregger, Wöber – Lainer, Baumgartlinger, Grillitsch (84. Onisiwo), Alaba – Lazaro (81. Janko), Sabitzer – Arnautovic.

Polen: Szczesny – Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski – Grosicki (91. Pazdan), Klich, Krychowiak, Zielinski (59. Piatek) – Milik (46. Frankowski), Lewandowski.

Gelbe Karten: Dragovic, Alaba; Bereszynski.