VOLKSBLATT: Die abgewählte Regierung konnte einige Entlastungen für die Wirtschaft bringen. Ist daher die Wahl morgen auch eine wirtschaftspolitische Richtungsentscheidung?

MAHRER: Es ist eine besonders bedeutende Richtungsentscheidung. Die österreichische Wirtschaft wünscht sich gerade angesichts einer wirtschaftlich anspruchsvoll werdenden Zeit wieder eine wirtschaftsfreundliche Regierung.

Die Zeiten sind anspruchsvoll, wo liegen die aktuellen Herausforderungen?

Wir müssen aufpassen, dass aus der Wirtschaftsgrippe in Deutschland keine Lungenentzündung wird und dass wir uns nicht anstecken. Auch die Digitalisierung wird Aufgaben für die Unternehmen bringen. Zudem ist der Fachkräfte-Mangel nach wie vor ein Problem, auch die Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eine große Rolle spielen. Der Bereich Klima- und Umwelttechnik etwa birgt aber auch große Chancen für die heimische Unternehmen. Angesichts dieser Themen ist es wichtig, dass der eingeschlagene wirtschaftspolitische Kurs fortgesetzt wird und dass wir unseren Wirtschaftskanzler zurückbekommen.

Was wären wichtige Punkte, die umgesetzt gehören?

Die Fortsetzung des Bürokratieabbaus ist ein wichtiges Themenfeld. Dazu braucht es ein großes Investment im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Dazu gehört die Modernisierung und Attraktivierung der Lehre. Die Digitalisierung muss in der Aus- und Weiterbildung stärker Einzug halten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die die steuerliche Entlastung. Die Österreicher haben sich mehr Netto vom Brutto verdient. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmen gehören entlastet. Hier geht es um die Senkung der Einkommens- und der Körperschaftssteuer. Dazu braucht es eine ordentliche Senkung der Lohnsteuer. Die kommende Regierung ist gefordert, hier rasch Fortschritte zu erzielen.

Oft von Seiten der Wirtschaft gefordert, hat die alte Regierung noch den Zwölf-Stunden-Tag eingeführt. Wie sind hier die Erfahrungen?

Die Erfahrungen sind sehr positiv. Dass es – wie von Arbeitnehmervertretern oft verbreitet – zahlreiche Fälle gibt, in denen Unternehmen ihre Mitarbeiter ausnutzen, hat sich als unwahr herausgestellt. Die riesige Mehrheit der Betriebe arbeitet sehr gut mit dem neuen Instrument. Auch von den Mitarbeitern wird es sehr gut angenommen. Sie nutzen es, um dazu zu verdienen oder die Freizeit flexibler zu gestalten. Überhaupt dient die Arbeitszeitflexibilisierung dazu, Spitzen abzudecken.

Die internationale Konjunktur lässt deutlich nach, wie muss Österreich reagieren, um die Folgen abzufedern?

Wir haben uns schon im Frühjahr überlegt, ob wir zusätzliche Maßnahmen brauchen. Einerseits wäre eine generelle Unterstützung der Unternehmen bei Investitionen wirkungsvoll. Ein vorerst auf zwei Jahre angelegter Investitionsfreibetrags von 20 Prozent wäre wünschenswert. Im Sinne des Klima- und Umweltschutzes sollte man für Maßnahmen in diesem Bereich den Investitionsfreibetrag mit 30 Prozent festlegen.

Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum schließen sich also nicht aus?

Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind in der Wasserkraft, in der Sonnen- und Windenergie, bei der alternativen Abfallentsorgung oder auch bei alternativen Verpackungstechniken weltweit vorne dabei. Umwelttechnologie made in Austria ist ein globaler Renner und muss es noch mehr werden. Im Export gibt es da noch große Chancen.

Ist eine CO2-Steuer ein Thema?

Lenkungseffekte über eine Steuer können nur in einem Gesamt-Wirtschaftsraum erzielt werden, also braucht es europäische Lösungen. Man muss sich anschauen, wie man das umweltschädliche Produzieren in anderen Weltregionen einschränken kann. Hier ist die Idee, über das internationale Handelssystem Einfluss zu nehmen, die klar bessere Variante. Einen nationalen Alleingang über eine CO2-Steuer halte ich für falsch.

Ist Österreich – vor allem was die Verfügbarkeit von Arbeitskräften betrifft – für die Digitalisierung gerüstet?

Wir brauchen entsprechend qualifizierte Mitarbeiter. Dafür müssen wir alle Ausbildungen digitalisieren, der duale Bereich muss ergänzt werden. Nur mit top ausgebildeten jungen Leuten können wir punkten. Auch die in OÖ gestartete Duale Akademie wird hier helfen.

Kurzfristig wird es auch Zuzug brauchen, wie sind sie mit der Rot-Weiß-Rot-Karte zufrieden?

Die heimische Wirtschaft braucht auch Menschen aus Drittstaaten, die gut ausgebildet sind und bei uns arbeiten wollen. Die wollen wir uns aber auch aussuchen können. Die Rot-Weiß-Rot-Karte war bisher aber mehr ein Verhinderungswerkzeug. Mit der letzten Bundesregierung waren wir bereits in einem Verbesserungsprozess. Mit der neuen Regierung werden wir schauen, die RWR-Karte zu einem Ermöglichungsinstrument zu machen.