Österreicher spenden heuer erstmals 700 Millionen Euro

In Österreich wird heuer doppelt so viel Geld wie vor zehn Jahren gespendet – erstmals werden insgesamt 700 Mio. Euro zusammenkommen. Am liebsten spenden die Österreicher für Kinder (27 Prozent) und Tiere (22 Prozent).

Im europaweiten Vergleich liegt Österreich mit rund 78 Euro jährlich pro Einwohner im Mittelfeld, so der Fundraising Verband Austria (FVA).

„Aus unserer Sicht ist Spenden ein Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, sagte FVA-Geschäftsführer Günther Lutschinger. Die höheren Summen werden in Salzburg, Tirol und Vorarlberg gespendet, wo es durchschnittlich 124 Euro pro Spender sind. Dagegen spenden in Wien mit 71 Prozent die meisten Menschen, während es in NÖ und im Burgenland nur 57 Prozent sind.

Europaweit liegt Österreich im Mittelfeld. In Deutschland wird pro Kopf etwa doppelt so viel gespendet, in der Schweiz sogar dreimal so viel. Pro Einwohner gesehen sind die Briten in Europa am spendenfreudigsten, wo über 250 Euro gegeben werden. In Bulgarien sind es 26 Euro, in Russland knapp 14 Euro.

„Die viel zitierten Spendenweltmeister sind wir noch nicht geworden, aber das österreichische Spendenwesen hat sich kontinuierlich weiter entwickelt“, meinte Lutschinger. Wofür gespendet wird und die Beweggründe dafür, sind unterschiedlich. „Besonders starke Motive sind das Wissen dafür, wofür eine Organisation eintritt und ob mein Betrag zielgerichtet verwendet wird“, erklärte Studienautor Bernhard Hofer, Geschäftsführer von Public Opinion.