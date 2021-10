Österreicher werden per Brief über den dritten Stich informiert

Für die Verabreichung einer dritten Dosis der Covid-Schutzimpfung wird am Montag die Empfehlung durch die EU-Arzneimittelagentur EMA erwartet, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Freitag bei einem Treffen mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in Wien.

Österreich hat bereits – in einer Off-Label-Anwendung – begonnen, früh erstgeimpften Senioren und Gesundheitsangestellten einen dritten Stich anzubieten.

Über den dritten Stich werden die Menschen in Österreich künftig per Brief informiert und zur Auffrischung aufgefordert, kündigte Mückstein an. Die Auffrischungsimpfung erfolgt auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) nur mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna.

Bei einer Impfempfehlung für die unter Zwölfjährigen wartet Österreich noch auf eine entsprechende EMA-Empfehlung.

Falschinformationen energisch bekämpfen

Es gebe nicht die eine Antwort zur Erhöhung der Durchimpfung in den Mitgliedsstaaten, erläuterte Kyriakides. In zwei Wochen sei ein Treffen mit Epidemiologen aus verschiedenen EU-Ländern geplant, um dieses Thema zu besprechen.

„Wir müssen Falschinformationen mit klaren Aussagen bekämpfen“, forderte sie. Sie lobte zudem den Ansatz in Österreich, die „Impfung zu den Bürgern zu bringen und nicht nur darauf zu warten, dass die Menschen in die Impfzentren kommen“, sagte sie: „Österreich hat bisher 71 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahren gegen Covid geimpft. Das ist durchaus ein Erfolg.“

Zum Vergleich konnte Portugal die Impfquote auf 85 Prozent steigern, Spanien auf 78, Dänemark liegt bei 75. Ungarn hält bei 59, Rumänien bei 30 und Bulgarien bei unter 20 Prozent.

„Aufklärung ist der Schlüssel“, sagte Mückstein zu Falschmeldungen, die kursieren. Jeder könne dabei einen Beitrag leisten, es brauche etwa auch die Mithilfe der Bürgermeister und der Hausärzte, betonte Mückstein. Die Impfung wirkt und ist sicher, „das sind Fakten“, versicherte der Minister und Mediziner.