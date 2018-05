Österreichs EU-Beitrag steigt sicher

Mit anderen Nettozahlern macht sich Österreich dafür stark, dass der Umfang des EU-Budgets in der nächsten Finanzperiode nicht steigt. Doch auch dieses „Sparbudget“ wird Österreich mehr kosten — nicht nur wegen des Brexit. Wie WIFO-Budgetexpertin Margit Schratzenstaller am Dienstag vorrechnete, steigt das EU-Budget nämlich allein durch das Wirtschaftswachstum um 100 Milliarden Euro. Wie sich dieser Betrag auf die EU-Mitglieder verteilen wird, wollte Schratzenstaller nicht spekulieren. Das hänge nämlich davon ab, wie hoch der Anteil der EU-Eigenmittel am Budget sein wird, welche Beiträge Großbritannien künftig leisten und ob es weiter Rabatte geben wird.

Der von Österreich abgelehnte Plan der EU-Kommission sieht vor, dass die EU in der Periode 2021 bis 2027 Finanzmittel im Umfang von 1,08 (Zahlungen) bzw. 1,11 Prozent (Verpflichtungen) des Bruttonationaleinkommens bekommt, was in absoluten Zahlen 1246 bzw. 1279 Milliarden Euro entspricht.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war sich am Dienstag bei einem Treffen mit dem dänischen Premier Lars Lökke Rasmussen in Wien einig, dass der Brüsseler Entwurf „inakzeptabel“ sei. Beide können sich aber vorstellen, mehr in Schwerpunktthemen zu investieren. Bei Mehrinvestitionen in Bereichen wie sichere Grenzen Migration, Jobs, und Wachstum müssten, so Rasmussen, die Ausgaben in „anderen Bereichen“ gleichzeitig reduziert werden. In einer „kleinen Gruppe, die nicht sehr groß ist, aber sehr entschlossen“, würde man, so Kurz, gerade Ausgaben „kritisch hinterfragen“.

Zustimmung kam von Rasmussen übrigens auch zur geplanten Indexierung der Familienbeihilfe.