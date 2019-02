Österreichs Fed-Cup-Damen kämpfen am Samstag um Aufstieg

Österreichs Tennis-Damen kämpfen am Samstag um den sofortigen Wiederaufstieg in die Euro-Afrika-Zone I des Fed Cup. Nach dem 2:1-Sieg über Tunesien vom Mittwoch besiegte die ÖTV-Equipe am Freitag in Esch sur Alzette Bosnien-Herzegowina mit 3:0 und fixierte damit den Gruppensieg in Pool A. Nun geht es am Samstag gegen Luxemburg oder Israel.

“Großes Kompliment, die Mädels sind hervorragend mit dieser Favoritenrolle umgegangen”, freute sich ÖTV-Fed-Cup-Kapitänin Marion Maruska. Sie hofft für das Aufstiegsspiel, “dass wir diesen Schwung mitnehmen können”. Nicht fix ist, ob die erkrankte Julia Grabher antreten kann.

Die für Grabher eingesprungene Melanie Klaffner legte am Freitag gegen die im WTA-Single-Ranking unplatzierte Jelena Simic den Grundstein. Sie gewann nach nur 76 Minuten mit 6:3,6:2. In der Folge hatte auch Barbara Haas mit Anita Husaric in 69 Minuten mit 6:2,6:0 keine Mühe. Zum Doppel traten die Bosnierinnen nicht mehr an.

Der Samstag-Gegner der Österreicherinnen wird erst am Freitagabend zwischen Luxemburg und Israel ermittelt. Der Verlierer dieses Duells ist Pool-B-Zweiter und damit ÖTV-Gegner. Auch die genaue Ansetzung am Samstag wird erst danach festgelegt.