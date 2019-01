Österreichs Helden gesucht

Sie leisten seit Wochen nahezu Übermenschliches in tiefverschneiten Gebieten, sie löschen Feuer, retten Leben, sind Tag und Nacht einsatzbereit … Feuerwehrmänner und -frauen stellen sich jeden Herausforderungen — und das zu unser aller Wohl.

Ganz besondere Aufgaben warten für Freiwillige Feuerwehren bald im Fernsehen. Ab Mai sucht Moderator Andi Knoll in der ORF-Show „Feuer und Flamme“ in acht Folgen den besten Freiwilligen Feuerwehrmann oder -frau des Landes.

Derzeit ist der ORF auf der Suche nach passenden Kandidaten — auch aus Oberösterreich. Bewerben können sich Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren, die regelmäßig mit einer Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz sind und eine Atemschutzübung absolviert haben.

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern ziehen dann ab 20. Mai für drei Wochen ins „ORF-Helden-Trainingscamp“ im niederösterreichischen Tulln. Dort treten sie in zwei Teams gegeneinander an und müssen in den Challenge-Sendungen jeweils drei Aufgaben meistern. Wer sich nach acht Ausgaben — gezeigt werden die Shows voraussichtlich ab November 2019 — gegen die Konkurrenz durchsetzen und den Sieg davontragen kann, erhält als Siegerprämie eine notwendige Anschaffung für die eigene Freiwillige Feuerwehr. Alle Infos zur Bewerbung unter tv.orf.at/feuerundflamme.