Österreichs Landwirte verdienten wieder mehr

Laut Schätzung der Statistik Austria erhöhte sich 2017 das durchschnittliche Einkommen je Arbeitskraft in der Landwirtschaft im Jahresvergleich um 18,8 Prozent. Bereits 2016 war es nach vier Jahren mit Rückgängen zu einem Zuwachs von 12,3 Prozent gekommen. Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes sprach in einer Reaktion davon, „dass heuer erst das Einkommen des Jahres 2008 erreicht ist“.

Insgesamt produzierten die Agrarbetriebe Waren von 7,3 Milliarden Euro, ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die in den Einkommen berücksichtigten öffentlichen Gelder verringerten sich um 0,9 Prozent auf etwa 1,5 Milliarden Euro.

Zuwächse gab es vor allem in der tierischen Erzeugung. Hier erhöhte sich der Produktionswert um 11,7 Prozent auf zirka 3,6 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund waren die gestiegenen Milchpreise, aber auch in der Schweinehaltung wurden deutlich höhere Preise als in den beiden Vorjahren erzielt.

Wenig Regen im Osten

Den Wert der pflanzlichen Erzeugung stieg laut Statistik Austria um 3,1 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro. Hitze und wenig Regen im Nordosten und Osten führten zu Ertragseinbußen bei den Feldfrüchten. Auch der Futterbau litt unter der Trockenheit.

Im Obstbau nahm die Erzeugung trotz neuerlicher Spätfrostschäden deutlich zu. Im Weinbau konnte nach den frostbedingten Ausfällen des Vorjahres eine mengenmäßig und qualitativ gute Ernte eingebracht werden. Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse erhöhten sich den vorläufigen Berechnungen und Schätzungen zufolge um 2,9 Prozent.