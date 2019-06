Österreichs Mixed-Team holte in Minsk Judo-EM-Bronze

Österreichs Judokas haben am Dienstag bei den Europaspielen in Minsk im Mixed-Teambewerb Bronze geholt, und damit auch EM-Bronze. Im entscheidenden Duell mit den Niederlanden gab es ein 4:2. Davor war die ÖJV-Equipe mit einem 4:2 gegen Deutschland in das Viertelfinale gekommen, in dem es ein 1:4 gegen Weißrussland gab. In der Hoffnungsrunde gab es ein 4:1 gegen Serbien und den Sieg gegen “Oranje”.

Es ist die zweite Judo-Medaille der Österreicher bei diesen Titelkämpfen, nachdem am Vortag Stephan Hegyi in der Klasse über 100 kg ebenso Bronze geholt hatte. Der 20-jährige Wiener war auch im Team dabei, zudem Lukas Reiter (-73 kg), Marko Bubanja (-90), Sabrina Filzmoser (-57), Michaela Polleres (-70) und Bernadette Graf (+70). Gegen die Niederlande sorgten Graf, Polleres, Reiter und Bubanja für die siegbringenden Punkte in diesem olympischen Bewerb.

Die bis dahin weiteren zwei ÖOC-Medaillen hatten Daniel Auer im Rad-Straßenrennen mit Bronze und die Schützen Franziska Peer/Bernhard Pickl im 50 m KK Mixed liegend mit Silber geholt. Mit einmal Silber und dreimal Bronze lag Österreich im von Russland (22/12/15) angeführten Medaillenspiegel zwischenzeitlich auf Rang 29.