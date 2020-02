Österreichs NHL-Star Vanek gab seinen Rücktritt bekannt

Der österreichische Eishockey-Star Thomas Vanek hat seine Karriere beendet. Der 36-Jährige gab am Mittwoch nach 14 Saisonen in der National Hockey League (NHL) offiziell seinen Rücktritt bekannt. Der Torjäger absolvierte 1.098 NHL-Spiele, erzielte 394 Tore, war zweimal fünftbester Torschütze der Liga (2006/07 und 2008/09) und wurde 2007 zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.

Vanek hat am 23. März des Vorjahres sein letztes NHL-Spiel bestritten, danach war sein Vertrag bei den Detroit Red Wings ausgelaufen. In dieser Saison war der Flügelstürmer ohne Vertrag, nach Ablauf der Transferperiode am 24. Februar erklärte er nun sein Karriereende.