Österreichs Skispringer im Lahti-Teambewerb auf Rang drei

Die österreichischen Skispringer haben in Lahti im Weltcup-Teambewerb Rang drei belegt. Philipp Aschenwald, Stefan Huber, Michael Hayböck und Freitag-Sieger Stefan Kraft hatten am Samstag 4,8 Punkte Rückstand auf Sieger Deutschland. Rang zwei ging 2,5 Zähler vor Österreich an Slowenien. Die viertplatzierten Norweger lagen über 20 Punkte hinter Österreich.