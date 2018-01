ÖSV-Adler mit „Schritt in die richtige Richtung“

Von Tobias Hörtenhuber aus Innsbruck

Stefan Kraft Fünfter, Michael Hayböck 14., Gregor Schlierenzauer 22., Manuel Fettner 27. — natürlich, von den nackten Zahlen her fehlt noch einiges auf die Topteams, aber dennoch war die Qualifikation (Sieger Junshiro Kobayashi/130 m) Balsam auf die geschundene rot-weiß-rote Skispringer-Seele. Nicht nur, weil sich dank nationaler Gruppe gleich elf ÖSV-Adler für das heutige dritte Tourneespringen (14, live ORF eins) qualifizierten, sondern vor allem, weil das gute Gefühl zurückgekehrt scheint, trotz Wind und Regen.

„Genau das Richtige“

Schon nach dem Training wirkte Stefan Kraft bei der gemeinsamen Fahrt zurück auf den Schanzenturm zufrieden und voll fokussiert. Nach seinem 127-m-Satz in der Qualifikation hatte der 24-Jährige sein Lächeln endgültig wiedergefunden. „Ein lockerer, sauberer Sprung, genau das Richtige“, lachte er zuversichtlich. Kumpel Michael Hayböck schaffte bei noch etwas längerem Anlauf sogar 128 m und ballte zufrieden die Faust.

Neue ÖSV-Anzüge

„Das tut richtig gut“, grinste der Oberösterreicher, der, wie einige ÖSV-Springer auch, mit einem neuen Anzug über die Schanze ging. Ein Zeichen, dass hinter den Kulissen eifrig daran gearbeitet wird, Kleinigkeiten zu verbessern. Und auch Gregor Schlierenzauer geht optimistisch in den heutigen Wettkampf. „Das Gefühl wird immer besser“, meinte der letzte heimische Innsbruck-Sieger (2013).

Cheftrainer Heinz Kuttin sah sich bestätigt. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung, wir verlassen das Stadion mit breiter Brust“, erklärte er, wissend, dass die Fans nun den nächsten Step erwarten.

Duell um Tourneesieg

11,8 Punkte oder sechs Meter trennen zur Halbzeit die beiden Tourneeführenden Kamil Stoch und Richard Freitag. Am Donnerstag könnte am Bergisel eine Vorentscheidung fallen. Der österreichische Trainer der Deutschen, Werner Schuster, sieht den polnischen Titelverteidiger in der Favoritenrolle. „Es wird sehr schwierig, den Rückstand aufzuholen, aber ich gehe davon aus, dass es möglich ist.“ Der Weltcupführende Freitag setzt vor allem auf seine Konstanz, der 26-Jährige war in den letzten sieben Bewerben immer Erster oder Zweiter. In der Qualifikation lag er als Dritter einen Platz hinter Stoch. Dieser könnte übrigens mit einem Sieg in Innsbruck eine ganz besondere Serie schaffen. Er hätte dann saisonübergreifend auf allen vier Tournee-Schanzen hintereinander gewonnen. Vier Siege bei einer Tournee hat bisher nur Sven Hannawald 2001/02 geschafft. In der aktuellen Form ist das auch Stoch zuzutrauen, aber Freitag hat am Donnerstag etwas dagegen.