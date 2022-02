ÖSV-Adler springen im Team-Bewerb um Edelmetall

Die Olympischen Winterspiele von Peking gehen in ihre finale Woche. Nach einem für die rot-weiß-roten Sportlerinnen und Sportler medaillenlosen Wochenende könnte es am Montag wieder Edelmetall für das ÖOC-Team geben: Stefan Kraft, Manuel Fettner, Jan Hörl und Daniel Huber wollen im Teambewerb (12.00/13.06 Uhr MEZ) in Zhangjiakou um die Medaillen mitspringen. Ein Stockerlplatz ist für Katrin Beierl im Monobob in den finalen beiden Läufen (02.30/04.00) wohl außer Reichweite.

Beierl liegt nach Tag eins auf Rang zwölf. Snowboarderin Anna Gasser ist in der Big-Air-Qualifikation im Einsatz (02.30), in dem Bewerb geht es für die Kärntnerin um die Titelverteidigung. Bei den Männern fällt Clemens Millauer hingegen nach seinem Knöchelbruch im Training kurzfristig aus. Aufgrund der starken Schneefälle am Wochenende bestreiten die Ski-Freestylerinnen Laura Wallner und Lara Wolf mit einem Tag Verspätung die Slopestyle-Qualifikation (02.30) in Zhangjiakou. Hinter dem Start von Wolf ist allerdings wegen einer Beckenprellung noch ein Fragezeichen. Im Zweierbob-Bewerb absolvieren Benjamin Maier/Markus Sammer sowie Markus Treichl/Markus Glück ihre ersten zwei Läufe im Eiskanal von Yanqing.

Medaillenentscheidungen ohne österreichische Beteiligung gibt es beim Eistanzen (02.22 Uhr) in Peking und im Aerials-Bewerb der Ski-Freestyle-Frauen (12.00) in Zhangjiakou.