ÖSV-Biathleten sollen wieder groß werden

„Müssen geschlossen stark sein“ — Neo-Cheftrainer Ricco Groß will Herren-Team zurück in die absolute Weltspitze führen

Von Tobias Hörtenhuber

Vier Mal Olympia-Gold, neun Mal WM-Gold, insgesamt 33 Weltcup-Siege — Ricco Groß gehörte von 1991 bis 2007 stolze 16 Jahre lang zur Biathlon-Weltklasse, zuletzt arbeitete er drei Jahre als Trainer in Russland. Sein größter Erfolg war der WM-Titel in der Staffel 2017 in Hochfilzen. Nun soll Groß gemeinsam mit Ex-ÖSV-Ass Ludwig Gredler, den ÖSV-Herren zu neuen Höhenflügen verhelfen.

Gesucht: verlorene mannschaftliche Stärke

Diese schwächelten im Vorjahr vor allem mannschaftlich, der Weltcupsieg von Julian Eberhard in Kontiolahti (Massenstart) und Olympia-Bronze von Dominik Landertinger im Einzel waren die positiven Ausreißer einer durchwachsenen Saison. Am Ende verlor Rot-Weiß-Rot sogar den sechsten Weltcup-Startplatz (Top 5 Nationen). „Diesen zurück zu erkämpfen ist das Hauptziel“, erklärte Groß im VOLKSBLATT-Gespräch vor dem Weltcup-Auftakt in Pokljuka (SLO) ab Sonntag (Mixed-Staffel). „Dafür müssen wir geschlossen stark sein.“

Apropos Mannschaft: Das Team arbeitet wieder zusammen, die separate Trainingsgruppe mit Simon Eder gibt es nicht mehr.

Groß versucht, den Athleten sein Verständnis des Sports zu vermitteln: „Eine grundsolide Basis im konditionellen Bereich und eine Variabilität im Schießen haben.“ Das scheint anzukommen, denn Landertinger sprach etwa vom „besten Sommer meiner Karriere.“

„Schön, wenn Landi das so sieht“, schmunzelte Groß. Der gebürtige Braunauer Landertinger absolviert den Auftakt übrigens auf Abruf, es wird zeitgleich die Geburt seines Sohnes erwartet.

Der Nationaltrainer erwartet in der WM-Saison (Mitte Februar in Östersund) eine Neuauflage des Duells zwischen Gesamt-Weltcupsieger Martin Fourcade (FRA) und Johannes Thignes Bö (NOR). „Wir wollen ihnen aber in einzelnen Rennen das Leben so schwer wie möglich machen.“ Und in der Staffel zuschlagen: „Das ist ein wichtiger Bewerb, um der Welt zu zeigen, wie gut man ist.“ Wie dies geht, weiß Groß selbst am besten, gewann er doch gleich zehn Mal Team-Gold. Hoffentlich ein gutes Omen…