ÖVP erobert in der Stadt Salzburg erstmals die Mehrheit

Polit-Erdrutsch in der Stadt Salzburg: Erstmals in der Nachkriegsgeschichte ist die ÖVP bei der Gemeinderatswahl stärkste Partei geworden — sie kam am Sonntag auf (vorläufige) 36,73 Prozent, ein Plus von 17,38 Prozentpunkten und eine Verdoppelung der Mandate von 8 auf 16 der insgesamt 40 Gemeinderatssitze.

Die SPÖ verlor 5,5 Punkte (27,13 Prozent) und vier Mandate (nunmehr 11). ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner (l.) sprach von einer „Sensation“, denn interne Umfragen hätten ein Kopf-an-Kopf-Rennen angedeutet. „Ein historischer Erfolg“ ist der Wahlausgang in Salzburg für ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz und Generalsekretär Karl Nehammer. Kurz sieht insgesamt durch die Salzburger Wahlergebnisse bestätigt, „dass die Volkspartei weiterhin die Bürgermeisterpartei ist“.

Um das Bürgermeisteramt in der Landeshauptstadt gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen Preuner (41,34 Prozent) und SPÖ-Vize Bernhard Auinger (r., 30,82), auch hier war eigentlich ein engeres Match erwartet worden. Die weitere Mandatsverteilung: Grüne 6, FPÖ 3 (-2), Neos 2 (-3), SALZ 1, KPÖ 1 (+1).

Landesweit waren in Salzburg gestern rund 434.000 Wahlberechtigte zu den Urnen gerufen, die ÖVP baute ihren landesweiten Stimmenanteil in den Gemeinde um 1,5 Prozent auf 50,3 Prozent aus (SPÖ: 27,8, FPÖ 10,5), sie stellt zumindest 90 der 119 Bürgermeister.