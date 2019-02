ÖVP-Kritik an Schweigedemokraten

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer vermisst die neue Bundesvorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Diese schweigt und scheint verschollen“, so der ÖVP-General unter Verweis auf die verbalen Ausritte roter Proponenten in der letzten Zeit. „Parteitaktische Spielchen zu Lasten der Bevölkerung, historisch bedenkliche NS-Vergleiche und untergriffige Beleidigungen durch SPÖ-Funktionäre oder Bezirks- und Ortsorganisationen stehen auf der Tagesordnung“, aber seitens der Bundes-SPÖ erlebe man ein „dröhnendes Schweigen. Aus Sozialdemokraten wurden scheinbar Schweigedemokraten“, fordert Nehammer Rendi-Wagner auf, Stellung zu beziehen. Dass sich die SPÖ-Führung weder für ihre Regionalgruppen noch für ihre Funktionäre verantwortlich fühle, „zeigt ein verheerendes Sittenbild“, so Nehammers Befund. Nachsatz: „Die SPÖChefin muss Farbe bekennen und zeigen, ob sie eine konstruktive oder destruktive Kraft ist“.

Ausritt in Kärnten und OÖ

Zuletzt hatte ein Kärntner SPÖ-Funktionär Kanzler Sebastian Kurz als „Nobelhure der Neonazi“ bezeichnet, sich dafür aber dann entschuldigt und sein Posting als „Fehler“ bezeichnet. Dazu gab es aber ebenso wenig einen Kommentar der Bundes-SPÖ wie zum Tweet der SPÖ-Abgeordneten Sabine Schatz, die die Mühlviertler Hasenjagd und den Besuch von LH Thomas Stelzer am Burschenbundball in einen Zusammenhang gerückt hatte. Dafür hatte sogar der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger eine Entschuldigung eingemahnt — allerdings vergeblich. Wörtlich hatte Luger in einem Krone-Interview den Tweet von Schatz als „völlig deplatziert“ bezeichnet und davon gesprochen, „dass dieser Post in Kreisen der SPÖ für sehr viel Verwirrung gesorgt hat“.